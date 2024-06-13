¸ûÎ±Ãæ¤Î¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞÂåÉ½¤¬½ÐÇÏ¤Ø¡¡ÅÔÃÎ»öÁª¡¢ÂåÍý¤¬µ¼Ô²ñ¸«
¡¡À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×ÂåÉ½ÂåÍý¤Î³°»³Ëãµ®¡¦ºë¶Ì¸©Ä«²â»ÔµÄ¤Ï13Æü¡¢ÅìµþÅÔÄ£¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¸ûÎ±Ãæ¤ÎÆ±ÅÞÂåÉ½¹õÀîÆØÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤¬¡¢7·î¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤È²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬ÂáÊáÁ°¤Ë½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Íºá¤¬³ÎÄê¤·¸øÌ±¸¢¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸ûÎ±Ãæ¤Ç¤âÎ©¸õÊä¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¹õÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï4·î¤Î½°±¡Åìµþ15¶èÊä·çÁªµó¤Ç¡¢ÍîÁª¤·¤¿´´»öÄ¹¤Îº¬ËÜÎÉÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢Â¾¿Ø±Ä¤ÎÁªµó³èÆ°¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤Ë2ÅÙÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³°»³»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö¤ä¤ê²á¤®¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿¤¤¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦³èÆ°¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£