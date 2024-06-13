　打撃練習前にウオーミングアップをする豊田（撮影・立川洋一郎）

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　「オリックス−阪神」（１３日、京セラドーム大阪）

　阪神は昨季オリックス戦で６回２失点と白星を挙げた西勇が先発する。前夜は今季８度目の完封負けだった。

　打線は豊田が「７番・左翼」で２０２２年４月２０日・ＤｅＮＡ戦以来のスタメン。プロ１年目だった２２年は９打席立ち１四球１犠打で昨季はファームで１年を過ごした。安打が出ればプロ初となる。ＤＨはミエセスで、佐藤輝と前川はベンチスタート。右打者勢ぞろいのメンバーで相手先発・田島を崩して連敗を止めたいところだ。

　試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。

　【阪神】

　１番・右翼　森下

　２番・二塁　中野

　３番・三塁　渡辺

　４番・中堅　近本

　５番・一塁　原口

　６番・ＤＨ　ミエセス

　７番・左翼　豊田

　８番・捕手　梅野

　９番・遊撃　木浪

　　　　投手　西勇

　【オリックス】

　１番・右翼　来田

　２番・二塁　西野

　３番・中堅　広岡

　４番・左翼　西川

　５番・遊撃　紅林

　６番・三塁　宗

　７番・一塁　頓宮

　８番・ＤＨ　セデーニョ

　９番・捕手　若月

　　　　投手　田嶋