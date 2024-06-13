「オリックス−阪神」（１３日、京セラドーム大阪）

阪神は昨季オリックス戦で６回２失点と白星を挙げた西勇が先発する。前夜は今季８度目の完封負けだった。

打線は豊田が「７番・左翼」で２０２２年４月２０日・ＤｅＮＡ戦以来のスタメン。プロ１年目だった２２年は９打席立ち１四球１犠打で昨季はファームで１年を過ごした。安打が出ればプロ初となる。ＤＨはミエセスで、佐藤輝と前川はベンチスタート。右打者勢ぞろいのメンバーで相手先発・田島を崩して連敗を止めたいところだ。

試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。

【阪神】

１番・右翼 森下

２番・二塁 中野

３番・三塁 渡辺

４番・中堅 近本

５番・一塁 原口

６番・ＤＨ ミエセス

７番・左翼 豊田

８番・捕手 梅野

９番・遊撃 木浪

投手 西勇

【オリックス】

１番・右翼 来田

２番・二塁 西野

３番・中堅 広岡

４番・左翼 西川

５番・遊撃 紅林

６番・三塁 宗

７番・一塁 頓宮

８番・ＤＨ セデーニョ

９番・捕手 若月

投手 田嶋