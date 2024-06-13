岡田阪神 スタメン大シャッフル 「７番・左翼」で豊田 佐藤輝と前川がベンチスタート 左腕田嶋攻略に右打者並べる
「オリックス−阪神」（１３日、京セラドーム大阪）
阪神は昨季オリックス戦で６回２失点と白星を挙げた西勇が先発する。前夜は今季８度目の完封負けだった。
打線は豊田が「７番・左翼」で２０２２年４月２０日・ＤｅＮＡ戦以来のスタメン。プロ１年目だった２２年は９打席立ち１四球１犠打で昨季はファームで１年を過ごした。安打が出ればプロ初となる。ＤＨはミエセスで、佐藤輝と前川はベンチスタート。右打者勢ぞろいのメンバーで相手先発・田島を崩して連敗を止めたいところだ。
試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。
【阪神】
１番・右翼 森下
２番・二塁 中野
３番・三塁 渡辺
４番・中堅 近本
５番・一塁 原口
６番・ＤＨ ミエセス
７番・左翼 豊田
８番・捕手 梅野
９番・遊撃 木浪
投手 西勇
【オリックス】
１番・右翼 来田
２番・二塁 西野
３番・中堅 広岡
４番・左翼 西川
５番・遊撃 紅林
６番・三塁 宗
７番・一塁 頓宮
８番・ＤＨ セデーニョ
９番・捕手 若月
投手 田嶋