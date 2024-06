◆The 1975マシュー・ヒーリー、ガブリエット・ベクテルと婚約

【モデルプレス=2024/06/13】英ポップ・ロックバンドThe 1975のマシュー・ヒーリー(Matty Healy/35)が、米モデル兼ミュージシャンのガブリエット・ベクテル(Gabbriette Bechtel/26)と婚約したことが分かった。ガブリエットは現地時間11日、自身のInstagramを更新し、薬指に指輪をした写真と共に「MARRYING THE 1975 IS VERY BRAT(ザ・1975と結婚するなんて超クソガキ)」と投稿。同日2人はチャーリーXCX(Charli XCX)のライブで目撃されており、「BRAT」はチャーリーの新アルバム名を示唆したものと思われる。

◆マシュー・ヒーリー母、婚約認める

マシューも自身のInstagramにて、指輪を付けたガブリエットの写真を引用。オンライン上では2人が婚約したのではないかと話題になった。翌12日、マシューの母親で女優のデニース・ウェルチ(Denise Welch)が、イギリスのトーク番組に出演。「マシューが婚約したことは数週間前から知っていました」と息子の婚約を認めた。また、ガブリエットがInstagramに投稿した指輪は「彼女のために特注した」ブラックダイヤモンドの指輪だということも明かし、「彼女は私が息子の妻に望むすべての条件を満たしています。とても興奮しています」と喜びを語った。マシューは昨年5〜6月に米歌手テイラー・スウィフト(Taylor Swift)との短い恋愛の噂で話題となったが、同年9月にガブリエットとの熱愛が報じられた。2人はニューヨークでキスやハグをするなどオープンに交際する様子が目撃されていた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】