Ã¯¤Î¤¿¤á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡© ÇÉ¼ê¤Ê»Ñ¤ÇÅ¨¤òÅÝ¤¹¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ë°ãÏÂ´¶¡¿¿·ÁõÈÇ ¤ï¤¿¤·¤¬ÀµµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Ê¤é¢
¡Ø¿·ÁõÈÇ ¤ï¤¿¤·¤¬ÀµµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Ê¤é¡Ù¡Ê¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´5²ó¡ÛÀµµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡¢ÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÀµµÁ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿1ºý¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤ä¼«Á³ºÒ³²¡¢Êª²Á¹â¡Äº®ÌÂ¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¡¢¤ä¤Ê¤»Î®¤Î¿ÍÀ¸Å¯³Ø¤ò¡Ø¿·ÁõÈÇ¡¡¤ï¤¿¤·¤¬ÀµµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Ê¤é¡Ù¤ÎÃæ¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¿·ÁõÈÇ ¤ï¤¿¤·¤¬ÀµµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Ê¤é¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¿©¤ÙÊª¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤
¡¡¤Ü¤¯¤¬µ²¤¨¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¼Ââ¤È¤·¤ÆÀïÁè¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£Ê¼Ââ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Å¥¤ÎÃæ¤òÇç¤¤¤º¤ê²ó¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ËèÆü·±Îý¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤Ü¤¯¤é¤ÏÌîÀï½ÆË¤Ââ¤È¤¤¤¦ÂçË¤¤ÎÉôÂâ¤Ç¡¢ÂçË¤¤Ë°ìÈÖÂç¤¤ÊÃÆ´Ý¤ò¹þ¤á¤Æ»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¯¡£ÂçË¤¤Ï½Å¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ê½ÅÏ«Æ¯¤Ç¤¹¡£¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ã¤¤¤«¤é¡¢½ÅÏ«Æ¯¤Ï°ìÈÕ¿²¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¿É¤¤·±Îý¤¬¤¢¤Ã¤ÆËèÆü²¥¤é¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤âÌô¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼£¤ë¤·¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¤³¤È¤Ï²æËý¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤Ò¤â¤¸¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£°ìÈÖ¿É¤¤¤Î¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢²î¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¿Í´Ö¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤éÉºÎ®¤·¤¿¿Í¤¬²î¤¨¤¿»þ¤Ë»à¤ó¤À¿Í¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¾¯¤·¤º¤Äºï¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£¼«Ê¬¤¬²î¤¨¤ëÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢²î¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤«¤Ë¿É¤¤¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Î¾¼ÏÂÆó½½Ç¯Âå¤ÏËÜÅö¤Ë¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿Íµ¤¤¬½Ð¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Èà¤é¤Ï¡¢²î¤¨¤¿¿Í¤ò½õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁ´Á³¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤â¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤âÅ¨ÂÐ¤¹¤ë°¤¤ÅÛ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¤ÈÀµµÁ¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ï²ø½Ã¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£²ø½Ã¤ÏÃÏµå¤Ë³²¤òÍ¿¤¨¤ëÅÛ¤À¤«¤é¡¢²ø½Ã¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¤ÈÀµµÁ¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤ä¤¿¤éÇÉ¼êÇÉ¼ê¤·¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤¬ÊÑ¤Ë»×¤¨¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£²î¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï²¿¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¸½ºß¤â¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ä¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ñ¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤äµ²¤¨»à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¤Î¹ñ¤ÇÀïÁè¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢ÀïÁè¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆ±»Î¤ÏÎ¾ÊýÀµµÁ¤À¡¢°¤¤ÅÛ¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¤ÈÀµµÁ¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¸À¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ï¸«¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼¡¡¹¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤À¤«¤é¤Ü¤¯¤¬²¿¤«¤ò¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤º²î¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤Æ´¶¤¸¤¿°ìÈÖÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£