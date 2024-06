マイクロソフトの「OneDrive for Business」などで障害が発生している。Microsoft 365 Statusの公式X(旧ツイッター)アカウントで明らかにされた。

Microsoft 365 StatusのXアカウントより

同アカウントの投稿によれば、OneDrive for BusinessやMicrosoft Teams、SharePointでファイルやフォルダ関連で障害が発生しているという。影響する地域については現時点で調査中だが、日本を含むアジア太平洋地域から障害の報告を受けているという。

We have identified that users may experience issues related to files/folders within Microsoft Teams, OneDrive for Business, and SharePoint. We have created a new communication under MO801333, which can be viewed within your admin center.