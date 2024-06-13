ËÌÎ¦¡¡2½µ´ÖÅ·µ¤¡¡ÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤â¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¡¡Çß±«Æþ¤ê¤Ï¤¤¤Ä?
ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ï20Æü(ÌÚ)º¢¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£21Æü(¶â)°Ê¹ß¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤ÏÊ¿Ç¯Æü(6·î11Æüº¢)¤è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±«¤Îµ¨Àá¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20Æü(ÌÚ)º¢¤Þ¤Ç¿¿²ÆÆüÂ³½Ð¡¡ÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤â¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü
º£Æü13Æü(ÌÚ)¤ÎËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢¶¯¤¤Æü¼Í¤äÆî¤«¤éÎ®¤ì¹þ¤àÃÈµ¤¤Î±Æ¶Á¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢15»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¤ä¿·³ã»Ô½©ÍÕ¶è¿·ÄÅ¤Ê¤É¤Ç32.2¡î¡¢Ê¡°æ»Ô¤Ç31.1¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¹»Ò¤äÆü»±¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
21Æü(¶â)¡Á26Æü(¿å)¡¡±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡¡¤³¤Îº¢Çß±«Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¹â¤¤
21Æü(¶â)¤Ï¡¢Çß±«Á°Àþ¤Ï¼¡Âè¤ËËÌ¾å¤·¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á³ÆÃÏ¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢22Æü(ÅÚ)¤«¤é24Æü(·î)¤Ï¡¢À²¤ì¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£25Æü(²Ð)¤«¤é26Æü(¿å)¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤ÎÊ¿Ç¯Æü¤Ï6·î11Æüº¢¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÇß±«Æþ¤ê¤¬Ê¿Ç¯¤è¤êÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢25Æü(²Ð)º¢¤Ë¤ÏÇß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤Ï¡¢Á°È¾¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç27¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Çß±«Æþ¤êÁ°¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤½àÈ÷
Çß±«Æþ¤êÁ°¤ÎÀ²¤ì¤¿Æü¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÉÛÃÄ´³¤·¤äÀöÂõ
ÉÛÃÄ¤ä¥·¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤êÀ²¤ì¤ëÆü¤Ë´³¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ëÏª¤Ç¼¾¤ê¤ä¤¹¤¤¥«¡¼¥Æ¥ó¤â¥«¥ÓÂÐºö¤ËÀö¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¿å²ó¤ê¤ÎÁÝ½ü
¤ªÉ÷Ï¤¤äÀöÌÌ½ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤â¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤Æ¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿Æü¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÇÓ¿å¹Â¤ä¥¿¥¤¥ë¤ÎÌÜÃÏ¤Ê¤É¤òÉºÇò¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
£´¹µ¤
²¡¤·Æþ¤ì¤ä·¤È¢¤Ê¤É¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¼¾µ¤¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤¿Æü¤ËÈâ¤ò³«¤±¡¢Ãæ¤Î¼¾µ¤¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀðÉ÷µ¡¤Ç¶õµ¤¤òÁ÷¤ë¤È¸úÎ¨Åª¤Ë´¹µ¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤ËµÛ¼¾ºà¤òÆþ¤ì¤ë¤È¼¾µ¤¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Âç±«¤Ø¤ÎÈ÷¤¨
Çß±«¤ÎÂç±«¤ËÈ÷¤¨¡¢¼«Âð¤ä³Ø¹»¡¦¿¦¾ì¤Ê¤É¤Î¶á¤¯¤Î´í¸±¤Ê¾ì½ê¤äÈòÆñ¾ì½ê¤ò¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â¦¹Â¤ÎÁÝ½ü¤ä¡¢ÈòÆñÍÑÉÊ¤Î³ÎÇ§¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÃåÂØ¤¨¤Ï²ÆÊª¤«¡¢¿©ÉÊ¤Î´ü¸Â¤Ê¤É¤â¸«¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Çß±«¤Îµ¨Àá¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£