¸µ½°±¡µÄ°÷¤¬Ãå¼ê¶â1³ä¼õ¤±¼è¤ë¡¡ÊÛ¸î»ÎË¡°ãÈ¿»ö·ï
¡¡º¾µ½»ö·ï¤ÎÈï³²¶âÊÖ´ÔÀÁµá¤Î°ÍÍê¤ò½ä¤ê¡¢ÊÛ¸î»ÎË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎÊÛ¸î»Îº£ÌîÃÒÇîÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤é11¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°ÍÍê¼Ô¤«¤é¤ÎÃå¼ê¶â¤ÎÌó1³ä¤òº£ÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬¼õ¤±¼è¤ê¡¢Ìó9³ä¤òÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿10¿Í¤ÇÊ¬ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº2²Ý¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¡Öº£ÌîË¡Î§»öÌ³½ê¡×¤Ïºë¶Ì¸©¿¼Ã«»Ô¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾ÜÄÔÄ¾ºÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤é10¿Í¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤ÎµòÅÀ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤òÌ¾¾è¤ê¡¢Åê»ñº¾µ½¤ä¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÈï³²¼Ô¤ËÅÅÏÃ¤ÇÂÐ±þ¡£¡Ö·Ù»¡¤Ç¤Ï¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¡£¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤ÏÊÛ¸î»Î¤À¡×¡Ö¤¦¤Á¤ÎÀèÀ¸¤Ï¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¡×¤Ê¤É¤È»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£