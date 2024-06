【ワンダーフェスティバル2024[夏]】開催日:7月28日会場:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール料金 前売り入場券:3,500円 前売り入場券(U22割):2,200円 前売り入場券(午後割):2,300円 当日券:4,000円

ワンダーフェスティバル実行委員会は、イベント「ワンダーフェスティバル2024[夏]」の前売り入場券を本日6月13日17時より販売開始する。

情報は追って記載する。

□「ワンダーフェスティバル2024[夏]」チケット販売ページ

