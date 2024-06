7月28日に開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)の会場チケットが、1ヶ月半前というタイミングで残りわずかとなっていることが、明らかになった。当日は4万人規模を収容する「スタジアムバージョン」で行われるが、プレイガイドでは残すところ1席種のみとなっている。格闘技としては、魔裟斗の引退試合が行われた2009年大みそかの『Dynamiete!!』以来となるスタジアムバージョン。RIZINは21年6月に東京ドームで大会を開催したが、新型コロナウイルス感染防止のため観客数が1万人規模に制限されていた。

過去最大規模となる『超RIZIN.3』では、メインで対戦する朝倉未来と平本蓮のそれぞれの「応援シート」も発売されたが、ファンクラブ先着先行で「朝倉未来応援シート」は4000枚が一瞬で完売。一般販売がスタートすると「平本蓮応援シート」のほか、110万円の「VVIP 1列目席」をはじめ各席種のチケットも次々と完売した。6月13日時点で購入可能なチケットは「VIP席」(22万円)のみ。9日に開催された『RIZIN.47』では、ボクシング6階級制覇のマニー・パッキャオとRIZINフェザー級王者の鈴木千裕の異次元対決が発表されるなど、さらに世間を巻き込む一大イベントとなってきただけに、チケット完売は時間の問題となりそうだ。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・RIZINスタンディングバウト 68キロマニー・パッキャオ vs. 鈴木千裕・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ