セガは、選手育成や補強などを通してサッカークラブ運営を行なっていくAndroid/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド」(サカつく RTW)において、レジェンド「アドリアーノ」をはじめとしたスーパースターたちが、得意戦術「ポゼッション」の新★5選手として登場する「Americas LEGEND SCOUT」を6月12日より開催した。

「Americas LEGEND SCOUT」では、レジェンド「アドリアーノ」をはじめとしたスーパースターたちが、得意戦術「ポゼッション」の新★5選手として登場。「アドリアーノ」は、SSランク能力UPを持つ。

同スカウトは、「通算ボーナス」付き。通算300人目の選手を獲得すると、スカウトにラインナップされている★5選手の中から好きな1人を選べる「6月LEGEND交換チケット」が手に入る。

また、★4バージョンの「アドリアーノ」などがもらえるスペシャルログインボーナスも、同日より実施している。

開催期間:6月12日 ~ 7月10日 10時59分

レジェンド「アドリアーノ」をはじめとした、スーパースターたちが新★5選手として登場する特典付きの特別なスカウト。STEP1・5・9・10で「新★5選手1人確定」や「★5選手出現確率アップ」といった特別獲得枠が付くほか、その他のSTEPでも「能力UP極秘練習」10個と「能力UP秘密練習」20個が特典として付く。通常枠の★5確率は10%。

開催期間:6月12日 ~ 7月10日 10時59分

レジェンド「アドリアーノ」をはじめとした、スーパースターたちが新★5選手として登場する。★5確率は10%。

スペシャルログインボーナス

【アドリアーノ】

開催期間:6月12日 ~ 7月10日 3時59分

期間中のログインで「アドリアーノ」など、「Americas LEGEND SCOUT」にもラインナップされている選手たちの★4バージョンを入手できる。

「選べる監督交換チケット」などをGET!「Champion's Road Match」開催

開催期間:6月12日 ~ 6月19日 10時59分

「Champion's Road Match」では、「SUPER WORLD CLUB CUP(SWCC)」で優秀な成績を収めたクラブのデッキに挑戦できる。ステージの初回クリアやミッション報酬で、★5選手や「選べる監督交換チケットの欠片」、「限界突破練習の欠片」などを入手することができる。

また、各ステージの試合報酬として入手できる「選べる監督交換チケットの欠片」や各種「能力UP練習」に加え、勝利報酬では各種「能力UP練習」や「スキル練習」といったアイテムを獲得することができる。

新★6監督をGET! 期間限定ミッション開催

開催期間:6月12日 ~ 7月10日 10時59分

該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「アメリカ大陸の競演」や「戦術得意度Lv9」を持つ新★6監督「ピレイラ」が登場。期間中に開催される特別ミッション「10試合行う」で手に入れることができる。

【ピレイラ】

