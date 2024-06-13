バーガーキング「メキシカンフェス」で6月14日から7種のスパイスとハーブを使用した「クリーミーチポトレ」使用の3商品を発売、「クリーミーチポトレ アボカドワッパー」など

ビーケージャパンホールディングスが展開する「バーガーキング」は6月14日から、「メキシカンフェス」を開催する。

バーガーキング 「メキシカンフェス」

【関連記事】マクドナルド「炙り醤油風トリプル肉厚ビーフ」復活販売、つなぎ無し牛肉100%パティ3枚にチェダーチーズ3枚、夜マック･6月14日から12日間限定

「メキシカンフェス」では、「チーズクリーミーチポトレ アボカドワッパー」「クリーミーチポトレ アボカドワッパー」「ダブルクリーミーチポトレ アボカドワッパー」の3商品を期間限定で発売する。現在販売中の期間限定商品「メキシカン･アボカドワッパー」に、新開発した「クリーミーチポトレソース」を使用した商品をラインアップに加える。

〈メキシカンフェス〉

価格は税込表記。各セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)が付く。モーニング実施店舗では10時30分以降に販売する。店舗の状況により販売を一時中止する場合がある。

◆新発売の「クリーミーチポトレソース」使用商品、6月14日発売

「チーズクリーミーチポトレ アボカドワッパー」単品940円、セット1,240円。

バーガーキング 「チーズクリーミーチポトレ アボカドワッパー」

「クリーミーチポトレ アボカドワッパー」単品840円、セット1,140円。

バーガーキング 「クリーミーチポトレ アボカドワッパー」

「ダブルクリーミーチポトレ アボカドワッパー」単品1,190円、セット1,490円。

バーガーキング 「ダブルクリーミーチポトレ アボカドワッパー」

◆発売中の「メキシカン アボカドワッパー」

「チーズメキシカン アボカドワッパー」単品940円、セット1,240円。

バーガーキング 「チーズメキシカン アボカドワッパー」

「メキシカン アボカドワッパー」単品840円、セット1,140円。

バーガーキング 「メキシカン アボカドワッパー」

「ダブルメキシカン アボカドワッパー」単品1,190円、セット1,490円。

バーガーキング 「ダブルメキシカン アボカドワッパー」

メキシカンフェスの6商品を発売しない店舗は、バーガーキング 東京競馬場店とバーガーキング 京都競馬場店。

◆新発売の「クリーミーチポトレソース」使用商品詳細

「チーズクリーミーチポトレ アボカドワッパー」は、直火焼きの100%ビーフパティとアボカドに、コクのあるチェダーチーズ2枚、フレッシュなレタス、トマト、オニオン、ピクルスを重ね、マヨソースと、チポトレ、ガーリック、チリペッパー、オレガノ、クミン、ハラペーニョペッパー、コリアンダーの7種のスパイスとハーブを使用した「クリーミーチポトレソース」で仕上げたバーガー。

「クリーミーチポトレ アボカドワッパー」は、「チーズクリーミーチポトレ アボカドワッパー」のチェダーチーズ2枚を除いたもの。

「ダブルクリーミーチポトレ アボカドワッパー」は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚を使用した商品。