「キング・オブ・ダイヤモンド」と称され世界中の人々を魅了する、ハイジュエラーであるハリー・ウィンストンは、この度名古屋のラグジュアリーホテル「TIAD, オートグラフコレクション」とコラボレーションを行い、アフタヌーンティーイベント”HARRY WINSTON's New York”を期間限定で実施する。なお、開催期間は2024年7月1日(月)〜8月31日(土)までの2カ月間となる。

”HARRY WINSTON's New York”アフタヌーンティー

このイベント、アフタヌーンティー”HARRY WINSTON's New York”は、タイトルにもある通り、ハリー・ウィンストンが誕生したアメリカ・ニューヨークからインスピレーションを受けてメニューを考案。ニューヨークで愛され続けるトラディショナルなメニューを現代風な解釈を加えてアレンジするなどし、ハリー・ウィンストンが誕生した感動と魅惑に満ちた街・ニューヨークを表現している。期間中にアフタヌーンティーを注文したゲストには、限定のオリジナルギフトが贈呈されるという。数量限定となるので、気になる方は早めにご予約を。期間:2024年7月1日(月)〜8月31日(土)時間:下記の予約時間枠より平日(3階「The Lounge」)12:00 または 15:00土日祝(5階「Table For Tomorrow」)14:00 または 15:00料金:おひとり様 6,500円(税込、サービス料込)場所:TIAD, オートグラフコレクション 愛知県名古屋市中区栄5-15-19、3階「The Lounge」(平日)/5階「Table For Tomorrow」(土日祝)<予約・問い合わせ>2024年6月4日(火)より予約受付開始TEL:052-212-5888(10時〜22時)Email:restaurant-rsv@hotel-tiad.comURL:https://hotel-tiad.com/dining/