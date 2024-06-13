¾®³ØÀ¸¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÍç´ã»ëÎÏ1.0Ì¤Ëþ¡×¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤¬¹Í¤¨¤ëÍç´ã»ëÎÏÄã²¼¤ÎºÇÂç¸¶°ø¤Ï¡©
¾®³ØÀ¸¤Î3¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬¡ÖÍç´ã»ëÎÏ1.0Ì¤Ëþ¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤¬¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂçºå»ÔÀ¸Ìî¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌÜ¤ÎÇò½ñ2024¡×¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤ÎÍç´ã»ëÎÏÄã²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬¹Í¤¨¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û»Ò¤É¤â¤ÎÍç´ã»ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¸¶°ø¤Ï¡©
Ä´ºº¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÁ´¹ñ¤Î¿Æ1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿Æ¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Íç´ã»ëÎÏ¤¬¡Ö1.0Ì¤Ëþ¡×¤Î¾®³ØÀ¸¤Ï36.7%¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î³Ø¹»ÊÝ·òÅý·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íç´ã»ëÎÏ¤¬1.0Ì¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢1979Ç¯ÅÙ¤Î17.91%¤«¤é2022Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï37.88%¤È¡¢2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥á¥¬¥Í¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡×¤òÁõÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï21.8%¤Ç¡¢¤ª¤è¤½5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥á¥¬¥Í¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¬¥Í¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÁõÍÑ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶á»ë¡×¡Ê70.2¡ó¡Ë¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢7³äÄ¶¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íç´ã»ëÎÏ¤¬1.0Ì¤Ëþ¤Î¾®³ØÀ¸¤Î¿Æ294¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼ø¶ÈÃæ¤Ë¹õÈÄ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ê47.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÌÜ¤¬Èè¤ì¤ë¡×¡Ê16.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö»ÑÀª¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê11.9¡ó¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢³Ø¹»À¸³è¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö²¿¤«¤·¤é¤ÎÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï61.6¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Æ¤Ï55.2%¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¼ø¶ÈÃæ¤Ë¹õÈÄ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ê37.0¡ó¡Ë¤Ç¤Ï3¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤Î¿Æ¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Íç´ã»ëÎÏ1.0Ì¤Ëþ¤Î¾®³ØÀ¸¤Î¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÍç´ã»ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿ÍýÍ³¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤ÎÊ£¿ô²óÅú¤ÇÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤äPC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ë¤Ø¤ÎÀÜ¿¨»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¡×¡Ê52.7%¡Ë¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤ÎÀÜ¿¨»þ´Ö¡×¤È¡Ö²°³°³èÆ°¡Ê³°Í·¤Ó¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¡Ë¤Î»þ´Ö¡×¤ÎÁê´Ø¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Íç´ã»ëÎÏ¤¬0.2°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î°ìÆü¤ÎÀÜ¿¨»þ´Ö¤¬Ê¿¶Ñ¡Ö95.6Ê¬¡×¡¢°ìÊý¡¢Íç´ã»ëÎÏ¤¬1.0°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¡Ö73.7Ê¬¡×¤È¤Ê¤ê¡¢20Ê¬°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿
Â¾Êý¡¢Íç´ã»ëÎÏ¤¬1.0°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤Î°ìÆü¤Î²°³°³èÆ°¤Î»þ´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ¡Ö72.3Ê¬¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Íç´ã»ëÎÏ¤¬0.2Ì¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¡Ö49.2Ê¬¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â20Ê¬°Ê¾å¤Îº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Íç´ã»ëÎÏ¤¬Äã¤¤»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤ÎÀÜ¿¨»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢²°³°³èÆ°»þ´Ö¤ÏÃ»¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌÜ¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Æ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î21.2%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢78.8%¤Ï¡ÖÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Æ212¿Í¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ÎÆâÍÆ¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤òÂ¥¤¹¡×¡Ê42.9%¡Ë¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Î¾ÈÌÀ¡×¡Ê39.6%¡Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤ÎÀÜ¿¨»þ´Ö¤Î´ÉÍý¡×¡Ê38.2%¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ´ã²Ê°å¤Î¾¾Â¼º»°á»ÒÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¶á¤¯¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢³°Í·¤Ó»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¶á»ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç³°Í·¤Ó»þ´Ö¤¬¸º¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¶á»ë¤Ë¤Ê¤ëÇ¯Îð¤òÁá¤á¤¿¤ê¡¢¶á»ë¤Î¿Ê¹Ô¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÌÜ¤Î¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆÉ½ñ¤äÊÙ¶¯¤Ê¤É¶á¤¯¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤Î30Ê¬Ëè¤ËµÙ·Æ¤ò¤¤¤ì¤ë¤³¤È¡¢500¥ë¥¯¥¹°Ê¾å¤Î½½Ê¬¤Ê¼¼Æâ¾ÈÌÀ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¡¢30cm°Ê¾å¤Î»ëµ÷Î¥¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´ù¤ä°Ø»Ò¤Î¹â¤µ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¡¢³°Í·¤Ó»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ÈÍÑ»þ´Ö¤Ï¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Ç¤Ï1Æü1.5»þ´Ö°Ê²¼¡¢¹â³ØÇ¯¤Ç¤Ï1Æü2»þ´Ö°Ê²¼¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²èÌÌ¤Î¾®¤µ¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¡¢»ëµ÷Î¥¤¬20Ñ°Ê²¼¤È¶á¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦¥í¡¼¥ÈÀ½ÌôÄ´¤Ù