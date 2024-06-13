5月末国内公募投信残高は前月比1％増の229兆円、3055億円の流入

［東京 １３日 ロイター］ - 投資信託協会が１３日発表した５月の投信概況によると、５月末の国内公募投信の純資産残高は、前月比１．０％増の２２９兆０６６２億円。設定額から解約・償還額を差し引いた資金フローは３０５５億円の流入だった。

５月末の私募を含む投信の銀行窓販残高は前月比１．１％増の１４０兆８５９５億５６００万円、銀行チャンネルの販売シェアは４０．７％、このうち、公募投信の残高は４４兆８４０９億４４００万円、販売シェアは１９．６％だった。

タイプ 設定額 解約額 償還額 差引増減額 運用等増減額（ 純資産増減額 純資産総額 ファンド数

収益分配額）

公募投信合計 86,390 83,030 305 3,055 22449(3 22,470 2,290,662 5,895

034)

株式投信 48,795 46,287 305 2,203 22442(3 21,618 2,133,709 5,810

027)

公社債投信 37,595 36,743 0 852 7(7) 852 156,954 85

単位：ファンド数は本、その他は億円

投信協会のＵＲＬ https://www.toushin.or.jp/statistics/statistics/data/

＊収益分配額は運用損益に対する減少要因。運用等増減額は本来の運用損益から収益分配額を控除した額。