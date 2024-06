【バッチ 1/7スケールフィギュア】発売日・価格:未定

Solarainは、フィギュア「バッチ 1/7スケールフィギュア」の原型を初公開した。発売日と価格は未定。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」のアニバーサリーイラストより、バッチを1/7スケールでフィギュア化したもの。

今回同社の公式Xアカウントより本製品の情報が公開され、エプロンを着用してお菓子作りに励むバッチのフィギュア原型を一足先に確認することができる。

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.