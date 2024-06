チップをめくるとキャラクターたちがメッセージで応援してくれる「CHIP UP クレヨンしんちゃん」がバンダイのフラットガシャポンに登場!

デザインはガシャポン限定描きおろしイラスト含む全35パターンが用意されており、1週間毎日異なるメッセージが楽しめます☆

バンダイ フラットガシャポン「CHIP UP クレヨンしんちゃん」

価格:1回300円(税込)

発売⽇:2024年6⽉第4週より順次

サイズ:約89mm×89mm(チップサイズ)

種類数:全5種(Aセット、Bセット、Cセット、Dセット、Eセット)

内容:1セット7枚入り、卓上スタンド付き

対象年齢:15才以上

⽣産エリア:日本

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたフラットガシャポン⾃販機シリーズ

チップをめくるとキャラクターたちからのメッセージが楽しめる”CHIP UP”シリーズ第1弾として、「【フラットガシャポン】CHIP UP クレヨンしんちゃん」が登場!

「キャラクター」と「日めくり」要素を掛け合わせたチップ7枚がセットになっています。

チップが置ける付属の卓上スタンドにセットしてめくることで、キャラクターたちが1週間毎日異なるメッセージで応援してくれます。

異なるイラストとメッセージの組み合わせで1セット7枚、全5種を集めると35個のデザインを楽しむことができます。

中にはガシャポン限定描き下ろしイラストも!

さらに、裏面にはキャラクターの豆知識が記載されており、表面のデザインと合わせて作品の世界観を楽しむことができます。

『クレヨンしんちゃん』の作品内に登場する各キャラクターの特徴に合わせたイラストとメッセ―ジで、毎日が楽しくなるグッズです。

Aセット

「野原しんのすけ」や「アクション仮面」「ぶりぶりざえもん」の名言が楽しめるAセット。

「くじけず、くさらず、前向きに生きていきましょう〜」などのメッセージから元気がもらえそう☆

Bセット

「野原ひまわり」や「シロ」のかわいい姿をプリントしたBセット。

元気いっぱいな「野原ひまわり」たちが描かれています。

Cセット

Cセットには「野原ひろし」と「野原みさえ」の、大人の心にも響くメッセージを収録。

「がんばれ俺。」や「誰かにグチでも聞いてもらってクヨクヨしないことだね。」のメッセージがプリントされています。

Dセット

Dセットには「野原しんのすけ」のお友だち「かすかべ防衛隊」のみんなが登場。

「風間くん」や「ボーちゃん」がちが、心にしみるメッセージで応援してくれます。

Eセット

Eセットには、幼稚園の先生たちから優しい言葉や、「ヨシりん&ミッチー」の愛溢れるメッセージも。

「埼玉さそり隊」の気合が入るメッセージなども収録されています。

『クレヨンしんちゃん』のキャラクターたちが日めくりで応援してくれるフラットガシャポン。

バンダイ「CHIP UP クレヨンしんちゃん」は、2024年6月第4週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたフラットガシャポン自販機シリーズに登場します。

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

※最新の情報・詳細は商品情報ページを確認ください

※写真は実際の商品とは多少異なる場合があります

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です

