U-KISS、13thミニアルバム「LET′S GET STARTED」個人コンセプトフォト第2弾を公開

U-KISSが異なる魅力をアピールした。彼らは本日(13日)、13thミニアルバム「LET'S GET STARTED」の2番目の個人コンセプトフォトを掲載した。モノクロで撮影されたコンセプトフォトの中のU-KISSは、まったく異なる魅力を見せつけた。彼らは真剣な眼差しで一層深まった感性を見せつけたり、茶目っ気たっぷりの表情で愉快なエネルギーを発散したりした。「LET'S GET STARTED」は、U-KISSが昨年6月に発売したデビュー15周年記念アルバム「PLAY LIST」以降、約1年ぶりに発売するアルバムだ。タイトル曲「Stay with me」を含め、U-KISSの多彩な魅力を披露できる合計5つのトラックが収録された。U-KISSは今回のアルバムを通じて、いつも同じ場所に安住するよりは、絶え間なく音楽的な挑戦をし、前に進んでいく抱負を伝える。

彼らは25日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて13thミニアルバム「LET'S GET STARTED」を発売する。続いて29日、ソウル市西大門(ソデムン)区YES24WANDERLOCH HALLにて、デビュー後初の韓国ファンコンサート「2024 UKISS FAN CONCERT 'First Memories'」を、7月には日本の3都市で単独コンサート「2024 UKISS LIVE TOUR IN JAPAN More&More」を開催する。