ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、アニメ「鬼滅の刃」の世界を全身で体感する2大アトラクションを2024年7月19日(金)〜2025年1月5日(日)まで開催。

VRコースター『鬼滅の刃 XR ライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜』と、ストーリー・コースター『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』が登場します。

今回は、人気の食べ歩きフードとして登場する新作メニューを紹介していきます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「鬼滅の刃」食べ歩きスイーツ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売開始日:2024年7月18日(木)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて開催される、VRコースター『鬼滅の刃 XR ライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜』と、ストーリー・コースター『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』

「刀鍛冶の里編」と「柱稽古編」を舞台にしたパークオリジナルの物語が展開され、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでしか味わえない圧倒的臨場感の“ど真ん中”で、「鬼滅の刃」の世界を余すことなく“超リアル”に体験することができるアトラクションです。

2つのアトラクションを盛り上げる、人気の食べ歩きフードにも新作メニューが多数登場。

今回は「竈門炭治郎」と「小鉄」、「嘴平伊之助」をイメージしたチュリトスのほか、「竈門禰󠄀豆子」と「我妻善逸」をイメージしたドーナツを紹介していきます☆

剣術訓練! 炭治郎と小鉄のチョコチュリトス/禰󠄀豆子のいちご&まっちゃほいっぷどーなっつ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

メニュー名:左から)

・剣術訓練! 炭治郎と小鉄のチョコチュリトス

・禰󠄀豆子のいちご&まっちゃほいっぷどーなっつ

販売店舗:スペース・ファンタジー・ザ・ライド前フードカート

剣術訓練! 炭治郎と小鉄のチョコチュリトス

鬼コーチ「小鉄」の訓練に耐える「竈門炭治郎」をイメージしたチュリトス。

浴びせかける叱咤激励が、はちゃめちゃトッピングで再現されています。

禰󠄀豆子のいちご&まっちゃほいっぷどーなっつ

いちご色のクリームとパッケージを使用した「禰󠄀豆子のいちご&まっちゃほいっぷどーなっつ」

「刀鍛冶の里」で楽しそうにはしゃぐ「竈門禰󠄀豆子」をイメージしたドーナツです。

伊之助の猪突猛進!! チュリトス 〜チョコ&マロン〜/善逸の霹靂一閃 ロールクロワッサン 〜チョコクリーム&オレンジ〜

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

メニュー名:左から)

・伊之助の猪突猛進!! チュリトス 〜チョコ&マロン〜

・善逸の霹靂一閃 ロールクロワッサン 〜チョコクリーム&オレンジ〜

販売店舗:シネマ 4-D ストア前フードカート

伊之助の猪突猛進!! チュリトス 〜チョコ&マロン〜

横一線に伸びたトッピングで、猪突猛進な「嘴平伊之助」を表現した「伊之助の猪突猛進!! チュリトス 〜チョコ&マロン〜」

豪快にかじりながら、パークをずんずんお散歩するのも醍醐味です☆

善逸の霹靂一閃 ロールクロワッサン 〜チョコクリーム&オレンジ〜

雷の呼吸 壱ノ型“霹靂一閃”で、トッピングのオレンジを真っ二つにする「我妻善逸」

そのギャップに思わずキュンとしてしまう、「我妻善逸」をイメージした食べ歩きスイーツです。

「竈門炭治郎」と「小鉄」の“チュリトス”や、「竈門禰󠄀豆子」の“ほいっぷどーなっつ”などがラインナップ。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2024年7月18日より販売が開始される「鬼滅の刃」食べ歩きスイーツの紹介でした☆

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

※商品のデザイン、価格、販売店舗および販売開始日などは、予告なく変更する場合があります

※品切れの場合があります

※天候や時間により営業しない店舗があります

