ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、アニメ「鬼滅の刃」の世界を全身で体感する2大アトラクションを2024年7月19日(金)〜2025年1月5日(日)まで開催。

VRコースター『鬼滅の刃 XR ライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜』と、ストーリー・コースター『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』が登場します。

今回はアトラクションと共に楽しめる、「鬼滅の刃」のキャラクターをデザインした「マスコットキーチェーン」と「ぬいぐるみキーチェーン」全4種類を紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「鬼滅の刃」マスコットキーチェーン/ぬいぐるみキーチェーン



販売開始予定日:2024年7月18日(木)

販売店舗:ユニバーサル・スタジオ・ストアなど

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて開催される、VRコースター『鬼滅の刃 XR ライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜』と、ストーリー・コースター『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』

「刀鍛冶の里編」と「柱稽古編」を舞台にしたパークオリジナルの物語が展開され、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでしか味わえない圧倒的臨場感の“ど真ん中”で、「鬼滅の刃」の世界を余すことなく“超リアル”に体験することができるアトラクションです。

アトラクションと共に楽しめるグッズとして、細部までこだわった「マスコットキーチェーン」と「ぬいぐるみキーチェーン」が登場!

「竈門炭治郎」や「煉獄杏寿郎」「時透無一郎」「甘露寺蜜璃」たちと一緒にパークを巡り、「鬼滅の刃」の世界にどっぷり浸ることができるグッズです☆

ぬいぐるみキーチェーン 竈門炭治郎



「鬼滅の刃」の主人公「竈門炭治郎」をデザインしたぬいぐるみキーチェーン。

”ひょうたん”を提げ、満面の笑顔を浮かべる「竈門炭治郎」がかわいい☆

ぬいぐるみキーチェーン 煉獄杏寿郎



炎柱と書かれたフラッグを持つ「煉獄杏寿郎」のぬいぐるみキーチェーン。

メガネを頭にのせた「煉獄杏寿郎」の、溌溂とした表情が印象的です。

マスコットキーチェーン 時透無一郎



凛々しい表情を浮かべながら日輪等を持つ「時透無一郎」をデザインしたマスコットキーチェーン。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのロゴが入ったミニチャーム付きです。

マスコットキーチェーン 甘露寺蜜璃



ぱっちりとした瞳がかわいい「甘露寺蜜璃」のマスコットキーチェーン。

ピンクとグリーンの髪を編み込んだ、特徴的なヘアスタイルもしっかり再現されています。

一緒にパークを巡り、「鬼滅の刃」の世界にどっぷり浸れる細部までこだわった限定グッズ。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて販売される「鬼滅の刃」マスコットキーチェーンとぬいぐるみキーチェーンの紹介でした☆

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

※ 商品の販売場所や販売開始日など詳しくは公式WEBサイト確認ください

※デザイン、販売開始日などは予告なく変更する場合があります

※ 煉獄の「煉」は「火+東」、「禰」は「ネ+爾」が正しい表記となりま

