¾¡¤Æ¤Ð¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬»ö¼Â¾å³ÎÄê¡¡¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¤¬¤¤ç¤¦¥«¥Ê¥À¤ÈÂç°ìÈÖ¡¡ÆüËÜ¶¨²ñ¤¬È¯É½
¡¡¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢ÆüËÜ¡Ý¥«¥Ê¥À¡×¡Ê£±£³Æü¡¢À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¡Ë
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯£¶°Ì¤ÎÆüËÜ¤¬Æ±£±£°°Ì¤Î¥«¥Ê¥À¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢£²»î¹ç¤ò»Ä¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀÚÉä³ÍÆÀ¤¬»ö¼Â¾å³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤¬È¯É½¡£Âç°ìÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ï£³¡Ý£°¾¡Íø¤Ç¥×¥é¥¹£·¡¦£³£±ÅÀ¡¢£³¡Ý£±¾¡Íø¤Ç¥×¥é¥¹£´¡¦£¸£±ÅÀ¡¢£³¡Ý£²¤Ê¤é¥×¥é¥¹£²¡¦£³£±ÅÀ¤Î°ìÊý¤Ç¡¢£²¡Ý£³Éé¤±¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹£·¡¦£¶£¹ÅÀ¡¢£±¡Ý£³Éé¤±¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±£°¡¦£±£¹ÅÀ¡¢£°¡Ý£³Éé¤±¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±£²¡¦£¶£¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï£±£µÆü¤Ë¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢£±£¶Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ò»Ä¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¾¡Íø¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇ¾å°Ì¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇ¾å°Ì¤ò½ü¤¯¾å°Ì£³°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¡þ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï¡Ö£±£²¡×¡£ºòÇ¯¤Î»þÅÀ¤Ç£·¥«¹ñ¡Ê³«ºÅ¹ñÏÈ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥È¥ë¥³¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê£µÏÈ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°½ªÎ»»þÅÀ¡Ê£¶·î£±£·Æü¡Ë¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç·èÄê¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¾ò·ï¤Ï£²ÄÌ¤ê¡£¡¥¢¥¸¥¢ºÇ¾å°Ì¤ËÎ©¤Ä¡£¢¥¢¥¸¥¢ºÇ¾å°Ì¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇ¾å°Ì¤ò½ü¤¯¾å°Ì£³°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡þÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê£±£³Æü£±£´»þ»þÅÀ¡Ë¤ÈÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¡Ú£±¡Û¥È¥ë¥³¡¡£³£¹£°¡¦£¶£¹ÅÀ
¡¡¡Ú£²¡Û¥Ö¥é¥¸¥ë¡¡£³£¸£¹¡¦£±£²ÅÀ
¡¡¡Ú£³¡Û¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¡£³£¶£¶¡¦£±£·ÅÀ
¡¡¤¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡£³£¶£´¡¦£¶£¹ÅÀ
¡¡¡Ú£µ¡ÛÊÆ¹ñ¡¡£³£µ£¶¡¦£°£¸ÅÀ
¡¡¦ÆüËÜ¡Ê¥¢¥¸¥¢ºÇ¾å°Ì¡Ë¡¡£³£³£°¡¦£¶£³ÅÀ
¡¡§Ãæ¹ñ¡¡£³£²£¹¡¦£µ£µÅÀ
¡¡¡Ú£¸¡Û¥»¥ë¥Ó¥¢¡¡£³£±£´¡¦£¶£³ÅÀ
¡¡©¥ª¥é¥ó¥À¡¡£²£¹£³¡¦£°£³ÅÀ
¡¡ª¥«¥Ê¥À¡¡£²£¸£²¡¦£µ£µÅÀ
¡¡¡Ú£±£±¡Û¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¡£²£·£²¡¦£²£²ÅÀ
¡¡¬¥É¥¤¥Ä¡¡£²£±£³¡¦£±£°ÅÀ
¡¡¡Ú£±£¹¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡£±£¶£µ¡¦£±£±ÅÀ
¡¡¡Ú£²£°¡Û¥±¥Ë¥¢¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇ¾å°Ì¡Ë¡¡£±£¶£²¡¦£´£²ÅÀ
¡¡¢¨¡Ú¡Û¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡£
¡¡¡þ¥á¥ó¥Ð¡¼£±£´¿Í¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¦£Ï£È¡¡ÎÓ¶×Æà¡Ê£Ê£Ô¡Ë¡¢¸Å²ì¼ÓÍýÆá¡Ê£Î£Å£Ã¡Ë¡¢ÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê¥Î¥Ð¥é¡Ë¡¢°æ¾å°¦Î¤º»¡ÊÉ±Ï©¡Ë¡¢¹õ¸å°¦¡Êºë¶Ì¾åÈø¡Ë¡¢ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡ÊÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡Ë
¡¡¢¦£Í£Â¡¡ÅÏÊÕºÌ¡Êµ×¸÷¡Ë¡¢»³ÅÄÆóÀé²Ú¡Ê£Î£Å£Ã¡Ë¡¢µÜÉôÍõÍü¡ÊÉ±Ï©¡Ë¡¢¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Êµ×¸÷¡Ë
¡¡¢¦£Ó¡¡´äºê¤³¤è¤ß¡Êºë¶Ì¾åÈø¡Ë¡¢´ØºÚ¡¹Ì¦¡ÊÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡Ë
¡¡¢¦£Ì¡¡¾®ÅçËþºÚÈþ¡Ê£Î£Å£Ã¡Ë¡¢Ê¡Î±·ÅÈþ¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ë