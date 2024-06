【パワフルプロ野球2024-2025】7月18日 発売予定価格: 通常版 8,470円 パワフルエディション(DL専売) 10,670円 CEROレーティング:A(全年齢対象)

コナミデジタルエンタテインメントは、7月18日に発売を予定しているプレイステーション 4/Nintendo Switch用野球・育成「パワフルプロ野球2024-2025」(以下、「パワプロ2024」)において、ダウンロード版の予約受付を開始した。パッケージ版の予約も受付中。

ダウンロード版を予約すると、予約購入特典としてオリジナル球場「クラウンスタジアム」がゲーム開始時から使用可能になる。また、ダウンロード版専売となる「パワフルエディション」を予約すると、「パワプロ」シリーズの歴代BGM曲全305曲が特典として付いてくる。ただし、「『大谷翔平選手×パワプロ2024』パッケージスリーブ」は、ダウンロード版の早期購入特典の対象外となっている。

ダウンロード版の予約受付開始にあわせて、「パワプロ2024」のプロモーションビデオも公開された。PV動画では、今作から搭載されたオールド球団やレジェンドOB選手についてはもちろん、新モード「対決!レジェンドバトル」や新要素が加わった「パワフェスアドベンチャー」など各モードについても紹介されている。

「パワフルプロ野球 VOCAL TRACKS パワプロ 30th Anniversary Edition」が7月4日より配信開始!

【『パワフルプロ野球2024-2025』プロモーションムービー】

歴代主題歌を収めたサウンドドラック「パワフルプロ野球 VOCAL TRACKS パワプロ 30th Anniversary Edition」が7月4日からダウンロード&ストリーミング配信される。

このサウンドトラックには、野球ゲームにオープニング主題歌という新風を吹き込んだ「実況パワフルプロ野球8」の「Little Soldier」から、最新作「パワフルプロ野球2024-2025」の「RELAY」までを完全収録。さらに、主題歌のロングバージョン、オフボーカルバージョン、そしてサクセスエンディングテーマまで全45曲が収録されている。配信サイトは後日公式サイトで公開予定。

