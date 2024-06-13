à£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢á»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎÀõÀîµÄ°÷¤¬´´»öÄ¹¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¼Õºá¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤ª¤ï¤Ó¡×
¡¡Ä¶ÅÞÇÉ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿à£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢á»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦ÀõÀîµÁ¼£µÄ°÷¤¬£±£³Æü¡¢½°µÄ±¡°ÂÁ´ÊÝ¾ã°Ñ°÷²ñ¤Ç£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢ÀßÎ©¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Æ±µÄÏ¢´´»öÄ¹¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Ëà¼Õºáá¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÚ¸¶ÌËÉ±ÒÁê¤Ë£Õ£Á£ÐÂÐ±þ¤ÎÀìÌçÉô½ð¤ÎÀßÃÖ¤òÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡£¶Æü¡¢à£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢á¤³¤È¡¢£Õ£Æ£Ï¤ò´Þ¤à£Õ£Á£Ð¡ÊÌ¤³ÎÇ§°Û¾ï¸½¾Ý¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÄ¶ÅÞÇÉ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤«¤é¹Í¤¨¤ëÌ¤³ÎÇ§°Û¾ï¸½¾Ý²òÌÀµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡×¡Ê²ñÄ¹¡¦ÉÍÅÄÌ÷°ì¼«Ì±ÅÞ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÂÊÝ°Ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Î¾®Àô»á¤¬Æ±µÄÏ¢¤Î´´»öÄ¹¤À¡£
¡¡ÀõÀî»á¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢µÄÏ¢¤ò·ëÀ®¤·¡¢´´»öÄ¹¤Ë¤Ï¾®Àô°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ª¤ï¤Ó¤âÆ±»þ¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡££Õ£Á£Ð¡¢£Õ£Æ£Ï¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ëà±§Ãè¿Í¤Î¾è¤êÊªá¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡Ø£Õ£Æ£Ï¤Ê¤ó¤«¿®¤¸¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÁ°Äó¤Ç¾®Àô°Ñ°÷Ä¹¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿¤¤¡£»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÈãÈ½¤Ï¡¢Âç¤¤¤Ë·ë¹½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®Àô°Ñ°÷Ä¹¤¬´´»öÄ¹¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤ÇÈãÈ½¤ÎÀè¤¬¾®Àô°Ñ°÷Ä¹¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£»ä¤âÊ°³´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¾®Àô»á¤Ï¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡£Õ£Æ£Ï¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ëà±§Ãè¿Í¤Î¾è¤êÊªá¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤äÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ê¤É¤Î¾ì¤Ç¤Ï£Õ£Á£Ð¡ÊÌ¤³ÎÇ§°Û¾ï¸½¾Ý¡Ë¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££Õ£Á£Ð¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂ¾¹ñ¤ÎºÇ¿·±Ô¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¤äÄå»¡µ¡¤Î²ÄÇ½À¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÌäÂê¤À¡£
¡¡¤½¤Î£Õ£Á£Ð¤Ï¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Îà£Õ£Æ£Ï»ö·ï»Ëá¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡Ö³«ÍÎ´Ý»ö·ï¡×¡Ê£±£¹£¸£´Ç¯¡¢£¸£¶Ç¯¡Ë¤Ï¿å»ºÄ£¡¢¡ÖÆü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡£Õ£Æ£ÏÁø¶ø»ö·ï¡×¡Ê£¸£¶Ç¯¡Ë¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î´É³í¤Çµ¯¤¤¿à»ö·ïá¤À¡£¤Þ¤¿¡¢±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ê£Ê£Á£Ø£Á¡Ë¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î´ØÏ¢µ¡´Ø¡£ÀõÀî»á¤Ï¡Ö²áµî¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¾ÊÄ£¤â£Õ£Á£Ð¾ðÊó¤òÇÄ°®¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¸½¾ì¤ÎÂâ°÷¤¬£Õ£Á£Ð¤ò¸«¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¾åÁØÉô¤ËÊó¹ð¤·¤Å¤é¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¸½¾ì¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï£Õ£Æ£Ï¡¢£Õ£Á£Ð¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤¬£Õ£Á£Ð¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ò¸«½¬¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÌÚ¸¶ËÉ±ÒÁê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öº£¸å¡¢Âç¿Ã¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç¡¢³Æ¾ÊÄ£¤Ë¾ðÊó¤òµá¤á¤¿¤ê¡¢³Æ¾ÊÄ£¤«¤éËÉ±Ò¾Ê¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê¤¹¤ë·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄó¸À¡£ÌÚ¸¶»á¤Ï¡Ö£Õ£Á£ÐÊ¬Ìî¤ÏµÞÂ®¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¾ÊÄ£¤È¾ðÊóÏ¢·È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÀõÀî»á¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÉô½ð¤Î¿·Àß¤ò¤ª¹Í¤¨¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÉô½ð¤Î¿·Àß¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÐÙ¾å¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ËµÄ°¤·¤¿£Õ£Æ£Ï¸¦µæ²È¤Ï¡ÖÀõÀîµÄ°÷¤Ï¡¢£Õ£Æ£Ï¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÊÐ¸«¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤«¤é¤Þ¤º»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼Áµ¿¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¯ÉÜ³Æ¾Ê¤ÎÉÔÈ÷¤¬¤¢¤é¤ï¤È¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡££Õ£Æ£Ï¸¦µæ¤ÎÌÌ¤«¤é¤Ï¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£