東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【豪州】
雇用統計（5月）10:30
結果 3.97万人
予想 3.00万人 前回 3.74万人（3.85万人から修正）（雇用者数)
結果 4.0%
予想 4.0% 前回 4.1%（失業率)
結果 4.17万人
予想 N/A 前回 -0.76万人（-0.61万人から修正）（正規雇用者数)
結果 -0.21万人
予想 N/A 前回 4.5万人（4.46万人から修正）（非常勤雇用者数)
※要人発言やニュース
【中国】
北京市や河北省など各地で高温警報発令、気温が40℃～42℃に上昇する可能性
中国の一部では記録的な高温が続いており、干ばつの深刻化が懸念されている
【香港】
香港金融当局
基準金利を5.75%に据え置き、FRBに追随
※経済指標
【豪州】
雇用統計（5月）10:30
結果 3.97万人
予想 3.00万人 前回 3.74万人（3.85万人から修正）（雇用者数)
結果 4.0%
予想 4.0% 前回 4.1%（失業率)
結果 4.17万人
予想 N/A 前回 -0.76万人（-0.61万人から修正）（正規雇用者数)
結果 -0.21万人
予想 N/A 前回 4.5万人（4.46万人から修正）（非常勤雇用者数)
※要人発言やニュース
【中国】
北京市や河北省など各地で高温警報発令、気温が40℃～42℃に上昇する可能性
中国の一部では記録的な高温が続いており、干ばつの深刻化が懸念されている
【香港】
香港金融当局
基準金利を5.75%に据え置き、FRBに追随