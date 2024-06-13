東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

雇用統計（5月）10:30

結果 3.97万人

予想 3.00万人 前回 3.74万人（3.85万人から修正）（雇用者数)

結果 4.0%

予想 4.0% 前回 4.1%（失業率)

結果 4.17万人

予想 N/A 前回 -0.76万人（-0.61万人から修正）（正規雇用者数)

結果 -0.21万人

予想 N/A 前回 4.5万人（4.46万人から修正）（非常勤雇用者数)



※要人発言やニュース

【中国】

北京市や河北省など各地で高温警報発令、気温が40℃～42℃に上昇する可能性

中国の一部では記録的な高温が続いており、干ばつの深刻化が懸念されている



【香港】

香港金融当局

基準金利を5.75%に据え置き、FRBに追随

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