東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【豪州】
雇用統計（5月）10:30
結果　3.97万人
予想　3.00万人　前回　3.74万人（3.85万人から修正）（雇用者数)
結果　4.0%
予想　4.0%　前回　4.1%（失業率)
結果　4.17万人
予想　N/A　前回　-0.76万人（-0.61万人から修正）（正規雇用者数)
結果　-0.21万人
予想　N/A　前回　4.5万人（4.46万人から修正）（非常勤雇用者数)

※要人発言やニュース
【中国】
北京市や河北省など各地で高温警報発令、気温が40℃～42℃に上昇する可能性
中国の一部では記録的な高温が続いており、干ばつの深刻化が懸念されている

【香港】
香港金融当局　
基準金利を5.75%に据え置き、FRBに追随