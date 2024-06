「鬼滅の刃」の世界を“食”で体感する、新テーマ・レストラン『刀鍛冶の里ひょっとこ亭』のオープンが決定!

「炭治郎」とともに“束の間の休息”が取れる没入空間で「無一郎」や「蜜璃」たち“柱”の武勇感じる特別メニューを味わえます。

店内には、“超リアル”な絡繰人形「縁壱零式」が登場します。

鬼滅の刃×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『刀鍛冶の里 ひょっとこ亭』

開催期間:2024年7月19日(金)~2025年1月5日(日)

開催場所:『SAIDO』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、アニメ「鬼滅の刃」の世界を全身で体感する2大アトラクションとして、VRコースター『鬼滅の刃XRライド~刀鍛冶の里を疾走せよ~』と、ストーリー・コースター『鬼滅の刃柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』を、2024年7月19日(金)~2025年1月5日(日)の期間限定で開催。

ライド・アトラクションに加えて「鬼滅の刃」の世界観を“食”で体感できる新テーマ・レストラン『刀鍛冶の里ひょっとこ亭』がオープン。

『刀鍛冶の里ひょっとこ亭』は、2023年に放送され全世界で大人気を博している「刀鍛冶の里編」を舞台にした新たなテーマ・レストランです。

鬼殺隊士として「刀鍛冶の里」の食事処を訪れたゲストは、「無一郎」「蜜璃」をはじめとする“柱”たちの武勇に敬意を込めて作られた特別メニューや、「炭治郎」「禰󠄀豆子」「玄弥」をイメージしたお子様御膳など、豪華なコラボレーション・フードを楽しむことができます。

場面カット:アニメ「鬼滅の刃 刀鍛冶の里編」 絡繰人形「縁壱零式」

ステンドグラス風の窓など大正時代のレトロなしつらえ、壁に飾られた“ひょっとこ”の面、秘境の里らしい密やかな雰囲気など、細部までこだわり抜いた店内では、「炭治郎」が修行に使った

“超リアル”な戦闘用の絡繰人形「縁壱零式」と出会ったり、食事を楽しむ「炭治郎」たちの楽し気な会話を聞くこともできます。

“霞柱”「時透無一郎」霞の松花堂御膳

霞の呼吸の使い手、クールで透明感ある「時透無一郎」をイメージした御膳。

“恋柱”「甘露寺蜜璃」爛漫・寿司御膳

華やかで自由奔放な「甘露寺蜜璃」をイメージしたハイカラ御膳。

“岩柱”「悲鳴嶼行冥」和の菜食御膳

岩のようにどっしりと構える鬼殺隊の大黒柱「悲鳴嶼行冥」をイメージした御膳。

「炭治郎」「禰󠄀豆子」「玄弥」御子様御膳

重箱を開けると、「炭治郎」たちをイメージした色とりどりのメニューが。

見た目も楽しいお子さま御膳。

“音柱”「宇髄天元」(左)ハイカラ・ベリー&チョコレートパフェ/“蛇柱”「伊黒小芭内」(右)渦巻く黒胡麻ムース

左)ド派手で華やかな「宇髄天元」をイメージしたカラフルな和スウィーツ。

右)疑い深く、狙った獲物は逃さない…。とぐろを巻いた蛇をデザインした「伊黒小芭内」をイメージした和スウィーツ。

スペシャルドリンク&コースターセット“水柱”「冨岡義勇」(左)酢橘かほる蒼色ソーダ/“蟲柱”「胡蝶しのぶ」(中)華かほる葡萄ドリンク/風柱”「不死川実弥」(右)ミントかほる暴風ジンジャー

左)冷静沈着、流れるような剣さばきの「冨岡義勇」をイメージ。

中)蝶のように舞い、毒を仕込んだ細い日輪刀で鬼を仕留める「胡蝶しのぶ」をイメージ。

右)“荒々しく、血の気の多い「不死川実弥」をイメージ。

オリジナルコースター

ドリンク1杯につき、“柱”9人全員それぞれをデザインしたコースター9種から「ランダムで」1種プレゼント。

2024年は“超リアル”な絡繰人形「縁壱零式」登場!

鬼滅の刃×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『刀鍛冶の里 ひょっとこ亭』の紹介でした。

パークオリジナルの物語で送る完全新作アトラクション!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『鬼滅の刃 XRライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜』 パークオリジナルの物語で送る完全新作アトラクション!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『鬼滅の刃 XRライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜』 続きを見る

鋼鐵塚蛍の大好物でパーク初登場の“みたらし味”!鬼滅の刃×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『炭治郎のひょうたんポップコーンバケツ』 鋼鐵塚蛍の大好物でパーク初登場の“みたらし味”!鬼滅の刃×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『炭治郎のひょうたんポップコーンバケツ』 続きを見る

パークオリジナルの2つのストーリー!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』 パークオリジナルの2つのストーリー!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』 続きを見る

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post “超リアル”な絡繰人形「縁壱零式」登場!鬼滅の刃×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『刀鍛冶の里 ひょっとこ亭』 appeared first on Dtimes.