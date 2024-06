9年振りとなるデヴィッド・ギルモアのソロ・アルバム『邂逅(かいこう)』が、9月6日に発売となる。CDにはこれまでの歴史上ピンク・フロイド関連では不可能だった「日本盤ボーナストラック」の奇跡の収録も決定となった。この施策は、全世界で日本のみのものとなる。なお、アナログLPも輸入盤国内仕様オレンジ・カラーヴァイナルで完全生産限定で発売される。

デヴィッド・ギルモア『邂逅』



2024年9月6日発売CD:SICP-31722(日本盤のみ高品質Blu-spec CD2)【日本盤のみのボーナストラック1曲収録!】 税込2,970円https://SonyMusicJapan.lnk.to/LnSCD1. Black Cat2. Luck and Strange3. The Piper’s Call4. A Single Spark5. Vita Brevis6. Between Two Points - with Romany Gilmour7. Dark and Velvet Nights8. Sings9. ScatteredBONUS TRACKS10. Yes, I Have Ghosts11. Luck and Strange (Original Barn Jam)日本盤CDボーナストラック12. Scattered (Orchestral Version)デヴィッド・ギルモア『邂逅(オレンジ・カラーヴァイナル)』2024年9月6日発売LP:SIJP-196(完全生産限定 輸入盤国内仕様 オレンジ・カラーヴァイナル)税込4,950円SIDE A1. Black Cat2. Luck and Strange3. The Piper’s Call4. A Single Spark5. Vita Brevis6. Between Two Points - with Romany GilmourSIDE B1. Dark and Velvet Nights2. Sings3. ScatteredProduced by Charlie Andrew and David GilmourEngineered by Matt Glasbey, Charlie Andrew, David Gilmour and Damon IddinsAdditional engineering by Andy Jackson and Luie StylianouMixed by Matt Glasbey, Charlie Andrew and David Gilmour