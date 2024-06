東武百貨店 船橋店の地下1階・食料品売り場にて「ふなっしー」をイメージしたメニューが並ぶ「ふなっしーコラボFOODS」を開催!

「ふなっしー」を模ったアイスやパスタ、お弁当、スイーツなどが集まる、「ふなっしー」地上降臨12周年を記念したコラボ企画です☆

東武百貨店 船橋店「ふなっしーコラボFOODS」

会期:2024年6月13日(木)〜7月10日(水)

会場:東武百貨店 船橋店 地下1階 食料品

※一部1階2番地 コンコース 店舗数:24店舗

その他の参加店舗:ダロワイヨ レ マカロン、鼓月、泉屋、葵の倉、PAOPAO、おにぎり畑晴れ晴゛れ、ハオチャオズ、横浜桂林、とんかつ まい泉、北野エース、築地すし 竹若

「東武百貨店 船橋店」地下1階の食料品売り場に、「ふなっしーコラボFOODS」が登場。

4階2番地イベントスペースで開催されている「ふなっしー地上降臨12周年記念 ふなっしーLAND in 船橋東武期間限定ストア」に合わせた食品コラボ企画です。

3回目の企画となる今回は、「ふなっしー」地上降臨「12」周年と「東武」をかけ、12(トーブ)周年記念として開催。

これまでで最多の24店舗が参加し、全29種類の限定メニューがラインナップされています。

「ふなっしーコラボFOODS」では初めてのイートインメニューとなるアイス、パスタ、スムージーが登場。

ほかにも「ふなっしー」の顔をかたどったお弁当、梨をつかったパンやスイーツまで、幅広いメニューが楽しめるイベントです☆

初登場:イートインメニュー

「ふなっしー」をイメージした、初登場となるイートインメニュー。

カップにも「ふなっしー」のオリジナルデザインを使用したアイスや、卵を「ふなっしー」に見立てたパスタなどが販売されています。

カンポ ソラーレ「バニっしー」

価格:イートイン 650円(税込)

「ふなっしー」をイメージした、数量限定のバニラアイスクリーム「バニっしー」

「ふなっしー」の洋服を再現したカップや、頭の上にちょこんミントが乗っている様子がかわいい☆

パスタ・デ・スマイル「ふなっしーミートソース(デミグラスorトマト)」

価格:イートイン 1,500円(税込)

卵でできた、ご機嫌な「ふなっしー」をトップにのせた、フォトジェニックなパスタ。

お肉とお野菜が一度に楽しめる「デミグラスソース&小松菜パスタ」や

「トマトソース&人参パスタ」など、その日の気分などに合わせて、ソースとパスタを自由に選ぶことができます☆

パスタ・デ・スマイル「ふなっしー梨スムージー(小松菜ミックス・人参ミックス)」

価格:イートイン 各600円(税込)

「ふなっしー梨スムージー」が、小松菜ミックスと人参ミックスの2つの味わいで登場。

「ふなっしー」のイラストがかわいいカップに入っています☆

ふなっしーの顔がかわいいお弁当

2023年も大人気だった「ふなっしー」のお顔をかたどったお弁当が2024年も登場。

今回は「わっぱ弁当」のほか、オムライスやちらし寿司も販売されています。

いい菜&ゼストプラス「ふなっしーのオムライス」

価格:1,280円(税込)

「ふなっしー」のお顔をオムライスで再現した「ふなっしーのオムライス」

そら豆で作った頭の葉っぱも注目ポイントです。

北辰鮨「ふなっしーちらし寿司」

価格:1,280円(税込)

「ふなっしー」のまわりに、たっぷりのイクラやカニ、錦糸卵をのせたちらし寿司。

昆布やチーズで仕上げた目や、カニカマを使ったほっぺとお口もかわいい☆

築地なが田「ふなっしーわっぱ弁当」

価格:1,296円(税込)

「ふなっしー」のお顔をごはんで表現したわっぱ弁当。

ブロッコリーやプチトマト、唐揚げなどを添えた、彩り豊かなお弁当です。

梨を楽しむスイーツ&パン

梨を使ったクリームパンや洋梨のロールケーキなど、さっぱりした甘さのスイーツやパンもラインナップ。

かわいい見た目はもちろん、梨の風味や食感を活かしたおいしさにも魅力です☆

ポンパドウル「ふなっしークリームパン」

価格:303円(税込)

販売期間:〜2024年6月30(日)まで

色や表情なども忠実に再現した「ふなっしー」型のパン。

数量限定、1人4個まで購入可能です。

メルヘン「ふなっしーサンドイッチ(ハーフ)(ハムチーズ/洋梨の生クリーム/タマゴ)」

価格:各324円(税込)

「ふなっしー」の焼き印がかわいい、ハーフサイズのサンドイッチ。

定番のハムチーズ、タマゴ、のほか「ふなっしー」らしい洋梨の生クリームが数量限定で登場します。

京橋千疋屋「ふなっしーの洋梨のロールケーキ」

価格:972円(税込)

様々なポーズをとる「ふなっしー」のラベルが貼られた、数量限定の「ふなっしーの洋梨のロールケーキ」

ヨーグルトクリームと洋梨を使用した、ティータイムにぴったりなスイーツです。

トルテのさんぽ「ふなっしータルト」

価格:600円(税込)

販売期間:〜2024年6月18日(火)まで

※1階 2番地 コンコースに出店

本格タルト専門店・トルテのさんぽが手掛ける「ふなっしータルト」

タルトの上には「ふなっしー」たちを描いたフィルムがのせてあります。

「ふなっしー」パッケージ

ファン必見の「ふなっしー」パッケージのお菓子も登場。

箱や掛け紙などのパッケージまで「ふなっしー」仕様の限定品が新たに登場します。

桂新堂「ふなっしーえびせんべい」

価格:1,404円(税込)

内容:9枚入

1866年創業の海老御菓子處、桂新堂の「ふなっしーえびせんべい」

パッケージにもえびせんべいにも「ふなっしー」がデザインされています。

赤坂柿山「おかきとたまごせんべいなっしー」

価格:1,080円(税込)

あられ・おかきの専門店、赤坂柿山からは「おかきとたまごせんべいなっしー」がラインナップ。

小さくてかわいらしいおかきと、「ふなっしー」のお顔を描いたたまごせんべいの詰め合わせです。

文明堂東京「ふなっしーカステラ」

価格:1,080円(税込)

サイズ:特S号(約9.5×9.5×高さ5.5cm)

「文明堂東京」からは「ふなっしーカステラ」が登場です。

カステラだけでなく、パッケージにも「ふなっしー」の熨斗紙がついています。

なごみの米屋「ふなっしーの焼印どら焼 粒餡」

価格:1,401円(税込)

内容:5個入

明治32年に創業された羊羹と和菓子を販売する「なごみの米屋」

なごみの米屋からは「ふなっしー」の焼き印が施されたどらやきが販売されています。

同時開催「ふなっしー地上降臨12周年記念 ふなっしーLAND in 船橋東武期間限定ストア」

開催期間:2024年6月13日(木)〜18日(火)

会場:東武百貨店 船橋店4階2番地「イベントスペース」

4階2番地の「イベントスペース」にて「ふなっしー地上降臨12周年記念 ふなっしーLAND in 船橋東武期間限定ストア」を開催中。

12周年のロゴが入ったオリジナルグッズなど、多彩な「ふなっしー」グッズが展開されています☆

食事からスイーツ、お菓子など、「ふなっしー」のおいしいグルメが盛りだくさん。

「東武百貨店 船橋店」の地下1階・食料品売り場にて2024年7月10日まで開催されている「ふなっしーコラボFOODS」の紹介でした☆

© ふなっしー

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 地上降臨12周年記念したアイスやパスタ、お弁当など29種類!東武百貨店 船橋店「ふなっしーコラボFOODS」 appeared first on Dtimes.