Í¿Æá¹ñ¶õ¹Á¤Ç¤Ïà¤¢¤ÎÀ¸¤Êªá¤¬´Ñ¸÷µÒ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¡¡¡ÖÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
ÆüËÜºÇÀ¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÍ¿Æá¹ñÅç¡×¡£
¼«Á³Ë¤«¤ÊÍ¿Æá¹ñ¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥Ë¤Ç¤¢¤ë¡£Æ²¡¹¤È¶õ¹ÁÆâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©ÇÉ¤Ê¥Ï¥µ¥ß¤ò·Ç¤²¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡×¤È´Ñ¸÷µÒ¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë......¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï2024Ç¯6·î7Æü¡¢Í¿Æá¹ñÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¸ø¼°X¡Ê¡÷yonaguni_kanko¡Ë¤¬#º£Æü¤ÎÍ¿Æá¹ñÅç¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿£±Ëç¡£
¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¡¢Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍ¿Æá¹ñ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¥«¥Ë¤â³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×
¥«¥Ë¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤¤¤ë
¥«¥Ë¤Ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²äÁ³Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«......¡£
X¾å¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï1Ëü4000°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê£±£²ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡Ö¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö¶õ¹Á¤ÎÃæ¤Ë¤âÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡ÂçËÁ¸±¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Ò¤ç¡¼¡¼¡¼¡¼¤³¤ì¤Ï²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡ÖÊÝ°Â¸¡ºº¾ìÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¤Ï¥Ï¥µ¥ßË×¼ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«...¡×
¥«¥Ë¤Ï¤è¤¯¤³¤¦¤·¤Æ¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡11Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤ÏÍ¿Æá¹ñÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¸ø¼°XÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÏÃÂê¤Î"¥«¥Ë"¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤Î¤Ï¶õ¹ÁÆâ¤Ë¤¢¤ë´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¥Ö¡¼¥¹¤«¤é¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤Ë½Ð¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Ç¸«¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤ë¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¸ø¼°XÃ´Åö¼Ô¡Ë
¤É¤¦¤ä¤é¡¢·ë¹½¤Ê¾ïÏ¢¤é¤·¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¡¢ÅçÆâ¤Ç¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Ë¤ËÁø¶ø¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖËèÆü¸«¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ»¤È¤«³³¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÌÐ¤ß¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ê......¡£µ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¸ø¼°XÃ´Åö¼Ô¡Ë
¥«¥Ë¡¢Í¿Æá¹ñÅç¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Í¿Æá¹ñÅç¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤«¤·¤é¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹â¤½¤¦¤À¡£
º£²ó¡¢Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢XÃ´Åö¼Ô¤Ï
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
Í¿Æá¹ñÅç¤Ï¥«¥Ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢Í¿Æá¹ñÇÏ¤ä¥è¥Ê¥°¥Ë¥µ¥ó¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥·¥ã¡¼¥¯¤Ê¤ó¤«¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ËÒ¾ì¤ÎÃæ¤òÆ»Ï©¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¦¥Þ¤ä¥¦¥·¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
À¸¤Êª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥«¥Ë¤Ë¤â¡¢¥«¥Ë°Ê³°¤Ë¤â²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£