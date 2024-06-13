Mrs. GREEN APPLE『PMCまるごと1冊ミセス』の重版（5刷）決定！ロングセラーに
■撮りおろし写真や5万字超のバンドインタビュー他、充実のコンテンツ
2023年7月に発売された『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC）SPECIAL EDITION 3 Mrs. GREEN APPLE』（『PMCまるごと1冊ミセス』）の重版（5刷）が決定。6月中旬より順次、各ショップに納品される。
Mrs. GREEN APPLEのバンド結成10周年を記念して刊行された初の公式本『PMCまるごと1冊ミセス』。発売前から大きな話題を呼び、楽天ブックス、Amazon本の総合で発売日当日売上ランキング1位を獲得し、発売直後に重版（2刷）が決定。アリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』、ならびに自身初のドームライブ『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”』の会場でも特典付きで販売され、ほぼ完売に。
2023年末の『第65回日本レコード大賞』受賞、『第74回紅白歌合戦』初出場を経て、2024年2月下旬に重版（3刷）、3月下旬に重版（4刷）出来となり、このたびの重版（5刷）が決定した。
■『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC）SPECIAL EDITION 3 Mrs. GREEN APPLE』コンテンツ
ミセスTOPICS!
Interview with Mrs. GREEN APPLE
2013-2023のダイナミズム ミセスが語るバンドの10年
メンバーのコメント入り! 5thフルアルバム『ANTENNA』を全曲解説
Chronicle 2013-2023 結成からドームまで ミセス10年の軌跡!
Music Video List 2015-2023
ミュージックビデオ監督・戸塚富士丸の証言
Tokyo FM『ミセスLOCKS!』 構成作家・稲村ジェーンの証言
朝日放送テレビ『日曜の夜ぐらいは…』 企画／プロデューサー・清水一幸の証言
「Studio Session Live」から読み解く、表現の進化とは?
サポートメンバーが語る ミセスの音楽の進化とは?
ベース・森 夏彦の証言／ドラム・神田リョウの証言
Phase-2 LIVE HISTORY
ライブ制作・大田高彰が語る ミセスのライブの進化とは?
ぴあ名物100Q 大森元貴／若井滉斗／藤澤涼架
Epilogue from Mrs. GREEN APPLE
書籍情報
2023.07.04 ON SALE
『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC）SPECIAL EDISION 3 Mrs. GREEN APPLE』
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/