JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回は、「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」デザインの「フリーきっぷ」を紹介していきます☆

ディズニーリゾートライン「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」フリーきっぷ

販売期間:2024年7月1日(月)〜2024年7月31日(水) ※売り切れ次第終了

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

「セレブレーティング・スペース・ マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」デザインの「フリーきっぷ」が登場!

2024年4月9日(火)から7月31日まで東京ディズニーランドで開催されている「セレブレーティング・スペース・ マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」

2027年には、現在の「スペース・マウンテン」および周辺環境が一新し、新たな「スペース・マウンテン」が開業予定。

現在のジェットコースタータイプの屋内型アトラクションという形態はそのままに、新たな性能や特殊効果が加わることで、今まで以上にスリルと興奮に満ちた宇宙旅行を楽しむことができます。

フリーきっぷは、そんな新しい「スペース・マウンテン」への期待が高まるデザイン。

現行のスペース・マウンテンが七色にライトアップされ、上部には宇宙船が飛び交っています。

そして、「BEFORE THE FUTURE BEGINS」の文字の上には新しいスペース・マウンテンのシルエットも描かれています。

「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」デザインのディズニーリゾートライン「フリーきっぷ」の紹介でした。

※売り切れや販売終了となる場合があります

