リファインは、『浴室ユニットバス原状回復コーティング』を2024年6月12日から首都圏(東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城)にて賃貸経営者やリフォーム業者向けに提供しています。

リファイン『浴室ユニットバス原状回復コーティング』

リファインは、『浴室ユニットバス原状回復コーティング』を2024年6月12日から首都圏(東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城)にて賃貸経営者やリフォーム業者向けに提供!

浴室コーティングの『浴室ユニットバス原状回復コーティング』は浴槽等を交換せずに徹底的に浴室掃除と下地処理をして風呂コーティングを施工し古くなった浴室、浴槽、ユニットバスをクリーニングとクリアーコーティングでリフレッシュします。

浴室、ユニットバスを激安価格で新品同様の艶と輝きにお掃除&リフレッシュ可能です。

防カビ抗菌加工も可能です。

一般的な浴室リフォームと違って大がかりな工事を必要としないため格安でスピーディーな一日施工の浴室リフレッシュを実現しました。

まるで本格的にリフォームしたようにきれいに仕上がります。

東京、千葉、茨城、神奈川を中心に出張もします。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 賃貸オーナーとリフォーム業者向けに提供! リファイン『浴室ユニットバス原状回復コーティング』 appeared first on Dtimes.