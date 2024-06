『スター・ウォーズ』の新ドラマ「スター・ウォーズ:アコライト」第3話『運命v』でフォースの新たな概念や、アナキン・スカイウォーカーと共通のキャラクター背景設定が登場したことが注目を集めている。

この記事には「スター・ウォーズ:アコライト」第3話『運命v』のネタバレが含まれています。

この記事には、「スター・ウォーズ:アコライト」第3話『運命v』のネタバレが含まれています。

©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. 「アコライト」オーシャとメイの出自が判明

「スター・ウォーズ:アコライト」は、『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』(1999)の100年前、ジェダイ全盛期を描く作品。物語の主軸になるのは、双子のオーシャとメイだ。第1話と第2話では二人の過去に確執があったこと、その発端はメイが起こした火事にあることが語られた。第3話では、その事件の全容が明かされることとなった。

©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

「スター・ウォーズ:アコライト」第3話の舞台は16年前のブレンドク。このエピソードでは、オーシャとメイはザブラク(ダース・モールと同じ種族)の女性マザー・コリルと、指導者の人間アニセヤの間に誕生し、魔女団の中で育った双子であることが明かされた。子育てについてコリルは厳しく、アニセヤは優しい。この二人は方針の違いについて日頃から対立することがあるようだ。

別の名で呼ばれるフォースの概念も明らかにされる。アニセヤたちの文化でそれは“スレッド(糸)”と言われており、「存在するすべてに編み込まれた糸」として捉えられている。アニセヤは、それが「フォースと呼び行使する者もいる」というが、スレッドは「人が操るような力ではない」と説明。万物と運命を結びつけるものだと説いている。

オーシャとメイに父親はおらず、アニセヤのスレッド(フォース)によってコリルが孕って生まれた子だという。コリルは、「どう創り出したかジェダイに知れたら……」と恐れているので、これはジェダイが考える自然摂理に反するようなことらしい。

©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

ここで思い出されるのはアナキン・スカイウォーカーの出自だ。アナキンも父親はおらず、母シミが自然に孕ってできた子とされ、処女懐胎によって誕生したイエス・キリストとしばしば対比される。『スター・ウォーズ』の銀河では、こうした神秘の出生が他にもあったということだ。

©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

このエピソードで、オーシャとメイはスレッド(フォース)の力の強力な使い手である片鱗を見せる。二人は、母アニセヤの死後も魔女団を秘匿して遺産を引き継ぐための誓いの儀式(アセンション)に参加する。進んで誓ったメイに対し、オーシャはためらいを見せる。そこにジェダイが介入すると、共和国の法律に反して子どもの訓練をしているのではないかとの懸念を示す。魔女団はオーシャとメイを隠そうとするが、すぐに見破られてしまう。マスター・ソルは、双子にジェダイのテストを受けないかと誘うのだが……。

©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

主だったアクションシーンもなく、オーシャとメイの過去を明らかにしたこの第3話を手掛けたのは、韓国系のコゴナダ監督。『アフター・ヤン』(2021)「パチンコ - Pachinko」(2021)の監督として注目のフィルムメーカーだ。本エピソードでは、運命によって引き裂かれた双子の姉妹と、オーシャのジェダイとしての原点をサスペンスフルに描き上げた。

「スター・ウォーズ:アコライト」はで独占配信中。

The post first appeared on .