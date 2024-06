米ディズニーの長編アニメーション映画『モアナと伝説の海』(2016)の実写映画版(タイトル未定)の主人公モアナ役に、オーストラリア出身の新鋭キャサリン・ラガーイアが起用されたことがわかった。米が報じている。

モアナ役に抜擢されたキャサリン・ラガーイアは、オーストラリア・シドニー出身の17歳。発表に際し、「モアナは私が一番大好きな(キャラクターの)ひとりなので、この役を受け入れられるのがものすごく楽しみです」とコメントしている。キャサリン自身、祖父母がサモア諸島出身で作品とルーツを共有する人物だ。「サモアや太平洋諸島の方々を祝福する機会を頂けたこと、私のような容姿の若者を代表できることを光栄に思います」と語った。

モアナの相棒であるマウイ役には、アニメ版からドウェイン・ジョンソンが続投する。ほか共演キャストとして、モアナの父トゥイ村長役に『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』(2019)のジョン・チュイ、モアナの母シーナ役に『ネクスト・ゴール・ウィンズ』(2023)などのフランキー・アダムス、モアナの祖母タラ役に『ワンス・ウォリアーズ』(1994)のレナ・オーウェンが起用されたことも発表された。

監督を務めるのは、『グリース・ライブ!』(2016)や舞台版『ハミルトン』(2020)、「私たちは幸運だった」(2023)のトーマス・カイル。脚本は、アニメ版を手がけたジャレド・ブッシュと「ケイブ・レスキュー:タイ洞窟決死の救出」(2022)のクリエイターを務めたサモア出身のダナ・ルドゥが共同で務める。製作としてマウイ役のドウェイン、ドウェインのビジネスパートナーである米Seven Bucks Productionsのダニー&ハイラム・ガルシア、『ランペイジ 巨獣大乱闘』(2018)『ジャングル・クルーズ』(2021)のボー・フリン、製作総指揮としてアニメ版の楽曲を手がけたリン=マニュエル・ミランダらが名を連ねる。

アニメ版でモアナの声優を務めたアウリイ・クラヴァーリョも製作総指揮として参加。前々より実写版ではモアナ役を次世代に受け継ぐクラヴァーリョは、本作でラガーイアのメンターを務めるとのことだ。2024年12月公開のアニメ『モアナと伝説の海2』ではタイトルロールを続投する。

今回の発表にあわせて、監督のトーマス・カイルは「キャスティングの過程で、キャサリン、レナ、フランキー、ジョンとお会いできたことにワクワクしています。この機会を光栄に思っていますし、彼らと現場でご一緒できるのが待ちきれません」と意気込みを語っている。「キャサリンとドウェイン、一緒にカヌーを乗るコンビとして2人以上に良い組み合わせはありません。実際にはトリオですね。ヘイヘイも準備万端です」。なお2024年夏より撮影が開始される予定だという。

実写版『モアナと伝説の海』は2026年7月10日に米公開予定。

