神山健治監督作品『ロード・オブ・ザ・リング』アニメーション映画化　12月公開決定　主要キャラクター写真も公開

『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ初となるオリジナル長編アニメーション映画『THE LORD OF THE RINGS:THE WAR OF THE ROHIRRIM(原題)』の記者会見がフランスで開催中の「アヌシー国際アニメーション映画祭」にて行われ、ビジュアルが初公開された。

本作は、J・R・R・トールキンによるファンタジー小説『指輪物語 追補編』の一部である、ローハンの最強の王ヘルムについての記述をふくらませたオリジナルストーリー。

世界を支配する力を持つ“一つの指輪”をめぐり、人間、エルフ、ドワーフ、ホビットら様々な種族たちの生き様を描いたピーター・ジャクソン監督の『ロード・オブ・ザ・リング』3部作へとつながる物語が描かれ、3部作の183年前の“中つ国”が舞台となっている。『ロード・オブ・ザ・リング』に登場した騎馬民の国、ローハンの伝説として語られた戦いや、ファンにはおなじみの「角笛城」や「ヘルム峡谷」の由来も明らかになる。

(C) 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

本作はアニメ『攻殻機動隊 S.A.C.』シリーズなどの神山健治が監督を務め、『ロード・オブ・ザ・リング』3部作、その前日譚『ホビット』3部作を手掛けたニューライン・シネマが、ワーナー・ブラザース・アニメーションと組み映画化。アニメーション制作は『攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争』、アニメ『ULTRAMAN』、『ブレードランナー:ブラックロータス』などを制作したStudio Sola Entertainmentが手掛け、同社のジョセフ・チョウがプロデューサーとして参画。プロデューサーは『ロード・オブ・ザ・リング』3部作、『ホビット』3部作全ての脚本を手掛け、ピーター・ジャクソンと共に“中つ国”の世界を創造したフィリッパ・ボウエンが務める。

(C) 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

全世界で解禁となった場面写真では、日本の古き良き画でローハン王家のメンバーが描かれており、主人公・王女ヘラの美しくも強い瞳で敵に立ち向かう姿や、ヘルム王を囲む3人の子供たち、ヘラ、ハレス、ハーマ。そして幼馴染にして最大の敵になってしまうウルフの三点が公開された。

オリジナル長編アニメーション映画『THE LORD OF THE RINGS:THE WAR OF THE ROHIRRIM(原題)』は2024年12月公開予定。