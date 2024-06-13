一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）は、カメラと写真・映像のイベント「CP+2025」の出展募集説明会を7月18日（木）に開催する。

説明会はオンラインで実施。ZOOMのウェビナー登録で入場を受け付けている。

CP+2025 出展募集説明会（ZOOMウェビナー登録）

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OzVqgSDtS0-F6jBOSa1u-w

次回の「CP+2025」は、2025年2月27日（木）～3月2日（日）の日程で開催される。会場は前回「CP+2024」と同じくパシフィコ横浜。前回は過去最高レベルの88社・団体が出展、約5万人が来場（前年比30％増）したという。

CP+2025 出展募集説明会

実施日時

7月18日（木）14時00分～15時00分



形式

オンライン（ZOOM）



参加申込

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OzVqgSDtS0-F6jBOSa1u-w

出展までのスケジュール

出展申し込み開始

2024年7月18日（木）

出展申込締め切り

2024年9月30日（月）17時00分

新規出展社への早期申込割引きあり

出展社説明会・小間位置抽選会

2024年10月24日（木）

※オンライン