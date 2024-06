マクドナルドにて2024年4月に期間限定で販売された、100%ビーフの肉厚パティを3枚重ねた「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」が復活!

100%肉厚ビーフを3枚重ねた、圧倒的なボリューム感で人気の「サムライマック」が夕方5時より販売されます☆

マクドナルド「サムライマック」炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ

販売期間:2024年6月14日(金)〜6月25日(火)

価格:単品 780円(税込)〜/セット 1,080円(税込)〜

販売時間:17:00〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4:59まで)

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗 ※一部店舗を除く

“大人が満足する”ハンバーガーを目指して開発され、2021年4月より肉厚ビーフの新レギュラーメニューとして人気を集めている『サムライマック』

世界中から厳選された、つなぎを一切使用していない、ジューシーなビーフ100%のおいしさを堪能できる肉厚ビーフパティと、炙り醤油風ソースを組み合わせた、豪快さと和の味わいが楽しめるマクドナルドの自信作です。

今回、そんな『サムライマック』の期間限定メニューとして、夕方5時より「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」が期間限定で復活します!

『サムライマック』のおいしさを夜の食事として満足できるよう、食べ応えを追求した一品。

厚みのある100%ビーフパティを豪快に3枚重ね、香ばしい炙り醤油風のソースが肉のうま味を引き立てている、思わずやみつきになる味わいとボリューム感が人気のバーガーです。

100%肉厚ビーフを3枚重ねた、圧倒的なボリューム感で人気のメニューが復活!

マクドナルドにて2024年6月14日夕方5時より12日間限定で販売される「サムライマック」炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフの紹介でした。

