サンマルクカフェに、祇園辻利とコラボレーションした期間限定メニュー「プレミアムチョコクロ 黄金の宇治抹茶」が登場!

また、サンマルクカフェ史上初となる、佐藤錦を使用した「佐藤錦スムージー〜佐藤錦果肉とさくらんぼゼリーのせ〜」と、夏を彩るスムージー「完熟マンゴープリンスムージー」も同時発売されます☆

サンマルクカフェ「プレミアムチョコクロ 黄金の宇治抹茶」

販売期間:2024年6月21日(金)〜7月25日(木)

※予告なく販売を終了する場合があります

価格:単品380円(税込)/5個入BOX1,700円(税込)

サンマルクカフェに、毎年多くの方が楽しんでいる祇園辻利とのコラボレーションメニューが、さらにゴージャスになり新登場!

チョコクロ全体で抹茶を感じられるように、使用する食材全てに祇園辻利の宇治抹茶が使用されています。

さらに、濃厚な抹茶をより楽しめるよう、中の抹茶チョコレート、抹茶クリームに使用する宇治抹茶の量、仕上げに振りかける宇治抹茶の量を2023年よりも増加。

より濃厚で本格的な抹茶の味わいが堪能できるメニューです。

宇治抹茶が練り込まれたクロワッサン生地は、鼻から抜ける上品な宇治抹茶の香りを感じさせてくれます。

さらに2024年は宇治抹茶に加え、金粉を振りかけており、華やかで高級感のある上品な見た目もポイント。

2024年も、京都の街並みをデザインしたオリジナルのスリーブとBOXも用意されます。

深緑の背景に、金粉が黄金に輝く、風情あるデザインが使用されているので、お土産などにも喜ばれること間違いなしです。

佐藤錦スムージー〜佐藤錦果肉とさくらんぼゼリーのせ〜

価格:640円(税込)

サイズ:Mサイズ

サンマルクカフェ史上初となる、さくらんぼの王様と呼ばれる「佐藤錦」を使用したスムージーが数量限定で登場。

佐藤錦の果汁が使用されることで、甘味と酸味の調和が取れたのど越しの良いスムージーに仕上げられています。

トッピングには透明感がありきらっと輝くさくらんぼのゼリーに、佐藤錦の果肉を丸々1粒トッピング。

贅沢でかわいらしい見た目に仕上げられた、サンマルクカフェでしか味わえない佐藤錦のスムージーです。

完熟マンゴープリンスムージー

価格:640円(税込)

サイズ:Mサイズ

以前に販売し好評だった「マンゴースムージー」に、ぷるぷる食感のオリジナルマンゴープリンを新たに加えたマンゴー尽しのスムージー。

濃厚な甘さのアルフォンソマンゴーを使用したスムージーに、すっきりとしたオリジナルの味わいのマンゴープリンと、フレッシュな味わいのマンゴー果肉、マンゴーソースがトッピングされています。

使用しているアルフォンソマンゴーは、熟された甘味のあるものだけを選定、 濃厚でありながらもすっきりとした後味に仕上げられた一杯です。

※アルフォンソマンゴーはスムージーにのみ使用。マンゴープリンには使用しておりません

見た目も味わいもゴージャスなプレミアムチョコクロと佐藤錦と完熟マンゴーのスムージー。

サンマルクカフェの「プレミアムチョコクロ 黄金の宇治抹茶」「佐藤錦スムージー〜佐藤錦果肉とさくらんぼゼリーのせ〜」「完熟マンゴープリンスムージー」は、2024年6月21日より発売です☆

※画像は全てイメージです

※予告なく変更となる場合があります

※店舗により、取り扱いのない商品もあります

