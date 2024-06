【EGGコンソール ソーサリアン PC-8801mkIISR】6月13日 配信価格:880円

D4エンタープライズは、Nintendo Switch用「EGGコンソール ソーサリアン PC-8801mkIISR」の配信を6月13日に開始した。価格は880円。

本作は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開「EGGコンソール」の第16弾タイトル。

「ソーサリアン」は1987年に日本ファルコムから発売されたアクションRPG。同社のドラゴンスレイヤーシリーズの第5作目で、「ファイター」・「ウィザード」・「ドワーフ」・「エルフ」の4種類の種族からキャラクターを作成して最大4人のパーティを組み、武器と120種類の魔法を駆使しながら15のシナリオを冒険する。

プレーヤーキャラクターにはそれぞれ寿命が設定され、寿命が尽きると次の世代へ能力を引き継ぐことのできる世代交代や、冒険時以外には手に職を持ち、1年が過ぎると年収がもらえたり各能力値が変化する職業選択など、奥の深いシステムが大きな魅力となっている。

また、各シナリオはRPGに王道の魔物退治やダンジョンの謎解きによる宝探しなど、1つの大きなストーリーを追うのではなく、個々のストーリーをクリアすることによる楽しさが味わえる。

「EGGコンソール ソーサリアン PC-8801mkIISR」

【EGGコンソール ソーサリアン PC-8801mkIISR for Nintendo Switch(EGGCONSOLE SORCERIAN)】

配信日:6月13日

配信地域:日本、北米、欧州、豪州

価格:880円

ジャンル:アクション、ロールプレイングゲーム

メーカー:日本ファルコム

オリジナル版発売年:1987年

「ギャラリー」モード搭載

当時の貴重なマニュアルやジャケットをいつでも閲覧できる。

※ユーティリティー機能は利用できません。

※シーンセレクト機能は搭載しておりません。

(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.