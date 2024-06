Amazon Original「HOPE ON THE STREET」(Prime Videoで独占配信中)

世界中のARMY(BTSのファン)にとって年に1度の特別な記念日"6月13日"。韓国デビュー11周年を迎える今年は、前日に最年長メンバーのJINが除隊を迎えたこともあり、恒例の祝祭"FESTA"は大盛り上がり。兵役中ながらJINのもとに駆け付けたメンバーたちと笑顔でハグをし合う風景もファンを大いに喜ばせたばかりだ。

J-HOPEが自らのルーツを辿るAmazon Original「HOPE ON THE STREET」 (C) 2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. ALL Rights Reserved

今回の"2024 FESTA"に合わせて、JUNG KOOKがファンに向けて発表したデジタルシングル「Never Let Go」が反響を呼んでいる他、リーダーのRMが5月24日にリリースした2ndソロアルバム「Right Place, Wrong Person」が世界的な注目を集めるなど、いわゆる"軍白期"とされている現在も新たなトピックが次々に発信されているBTS。

グループ内で圧倒的なダンススキルを誇るJ-HOPEも、3月には自らのルーツである"ストリートダンス"をテーマにしたアルバム「HOPE ON THE STREET VOL.1」を発表しており、その発売前日の3月28日よりPrime Videoで独占配信されているドキュメンタリー「HOPE ON THE STREET」にも高い評価が集まっている。

Amazon Original「HOPE ON THE STREET」 (C) 2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. ALL Rights Reserved

ダンサーとしての原点に立ち返り、大阪、ソウル、パリ、ニューヨーク、光州といった5つの都市を旅しながら、現地で出会ったストリートダンサーとの物語を全6話構成で紡ぎ出すドキュメンタリー「HOPE ON THE STREET」。J-HOPEはかつてのダンスの師匠であり、"ポップダンスのチャンピオン"ことBOOGALOO KIN(キム・ハクナム)を誘い、旅のパートナーとして行動を共にしている。

Amazon Original「HOPE ON THE STREET」 (C) 2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. ALL Rights Reserved

エピソード1は「踊ることは僕の原点」と表現するJ-JOPEの語りで幕を開ける。「ダンスのおかげで道が開けた」と話す彼は、「だからこそ、自分が今まで踊ったダンスを振り返るべき」と今回の旅を決めた理由を明かす。ただただダンスが好きで踊っていた"あの頃"に戻ることで何を思い、何を学び、どんな刺激を受けるのか――それを心から楽しみにしている様子がインタビューからも伝わってくる。

また、「僕にとって大切なのは"学ぶ"こと。もう一度、ハクナムから学ぼうと思った。ダンスも人生も」と言い、BOOGALOO KINに連絡をとるJ-HOPEの姿が映し出される。そして感激の再会を果たす2人。ここから、自由で刺激的な旅が始まっていく。

Amazon Original「HOPE ON THE STREET」 (C) 2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. ALL Rights Reserved

Amazon Original「HOPE ON THE STREET」 (C) 2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. ALL Rights Reserved

全エピソードを通して、過去のダンス練習シーンや撮り下ろしのパフォーマンス映像、J-HOPEの本音のインタビューなどが散りばめられた「HOPE ON THE STREET」。ドキュメンタリー始動の舞台裏やBOOGALOO KINとの深いヒストリー、このシリーズを通して今後どんなことが起こるのかを"予告"する場面も見逃せない。エピソード2では、子供の頃から親しんできたポッピンというダンススタイルを見直すために大阪でポッピンダンサーと合流。同様に、エピソード3はロッキング、エピソード4はハウス、エピソード5はHIP HOPのダンスについて追求する。

Amazon Original「HOPE ON THE STREET」 (C) 2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. ALL Rights Reserved

Amazon Original「HOPE ON THE STREET」 (C) 2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. ALL Rights Reserved

Amazon Original「HOPE ON THE STREET」 (C) 2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. ALL Rights Reserved

最終話のエピソード6では、J-HOPEの故郷である"原点"の光州へ。移動の車内から街を懐かしそうに眺める彼は、かつて所属していたダンスクルーと会い、たくさんの思い出に浸りながら自分のルーツを再確認する。

Amazon Original「HOPE ON THE STREET」 (C) 2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. ALL Rights Reserved

尽きることのないダンス愛はもちろん、「ダンスは人生」と言い切る理由が伝わる濃厚なドキュメンタリー「HOPE ON THE STREET」。しなやかで美しく、見る側にさまざまなメッセージを与えるJ-JOPEのダンスとその生き様に惚れ直すに違いない。

Amazon Original「HOPE ON THE STREET」 (C) 2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. ALL Rights Reserved

文=川倉由起子

