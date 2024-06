ドナルド・トランプ前米大統領(77)が一躍脚光を浴びるきっかけとなったリアリティー番組「アプレンティス」に関する著書の中で、米歌手テイラー・スウィフト(34)を「美しい」と絶賛していることが分かった。一方で、「嫌われている」との認識も示したという。

米バラエティー誌の共同編集長ラミン・セトゥーデ氏が、近日発売する著書「Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass」のインタビューで、スウィフトについてトランプ氏に意見を求めていたと米CNNなど複数のメディアが伝えている。

スウィフトが政治に関する沈黙を破ったのは、2018年の中間選挙。この時はじめて、テネシー州の上院選で民主党に投票すると公にした。そして、2020年の大統領選ではバイデン氏の支持を表明し、「白人優位主義と人種差別をあおってきた」とトランプ氏を批判したこともある。

報道によると、トランプ氏は「彼女はとても才能があると聞いている。とても美しいと思う。実際並外れて美しい」とスウィフトをべた褒めした一方、「彼女はリベラルだと思う。トランプのことは、たぶん嫌いだ」と話したという。

さらにインタビューの後半では、「彼女はリベラルだけど、もしくはそのように振舞っているだけなのかも?」と述べ、リベラルな演技をしているのではないかと疑問も呈したという。「カントリーのスターでありながらリベラルで成功するのは驚きだ」とその理由についても述べているが、スウィフトの音楽については良く知らないという。

今やスウィフトは大統領選の行方を左右するといわれるほどの影響を持っているが、11月の米大統領選でどの候補を支持するかは分かっていない。バイデン大統領はスウィフトの支持を得ることを画策しているともいわれており、一方のトランプ氏もスウィフトの影響力に脅威を感じていると伝えられている。(ロサンゼルス=千歳香奈子)