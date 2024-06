トリンプ・インターナショナル・ジャパンが展開する「sloggi(スロギー)」から、秋冬の新作が登場します。2024年秋冬コレクションの展示会にて一足先に新作アイテムをチェックしてきたので、早速そのラインアップを見ていきましょう!sloggi◼sloggi ZERO Feel シリーズ2024年春夏シリーズに吸水速乾機能が加わった「sloggi ZERO Feel(スロギー ゼロ フィール)」は、累計販売数1,100万枚を突破する人気アイテム。その軽さと締め付け感ゼロの着心地で多くの人を魅了するシリーズです。

「sloggi ZERO Feel Basic」は、新色に秋冬らしいワインカラーを追加(7月中旬発売予定)、さらに新シリーズ「sloggi ZERO Feel Bliss」が初登場します。sloggi ZERO Feel Basic○◼「sloggi ZERO Feel Bliss」グローバル展開されているシリーズ「sloggi ZERO Feel Bliss」(8月上旬発売予定)は、グラフィック柄のストレッチレースになっているため、レースを使用していてもモードな雰囲気を楽しめます。裾やウエスト部分のウェーブカットがフェミニンなワンポイントになっており、おしゃれと着心地のよさを両立できるのだとか。sloggi ZERO Feel Bliss個人的に、レースデザインとウェーブカットの組み合わせがお気に入り。服にも響きにくい仕様になっているのもうれしいポイントです。取り外し可能なクッションカップのブラレット(4,950円〜)のほか、コーディネートアイテムにクロップトップ(4,290円)、2タイプのショーツ(2,200円〜)を展開します。◼大胆で魅惑的な「S by sloggi Shine」プレミアムボディウエアブランド「S by sloggi」から、新たに「S by sloggi Shine」(9月上旬発売予定)が登場します。S by sloggi Shineグラフィカルなレースとセミマットな光沢がなんとも美しく、見るだけでテンションが上がるはず。とろんとしたサテンの手触りも気持ちよく、モダンで洗練された同シリーズならではの魅力が詰まっています。ツヤ感が大人女性にピッタリカラーは3色。デコルテラインの異なるブラは2タイプ(8,250円〜)、カップ付きキャミソール(10,450円)、M・Lサイズのショーツは2タイプ(3,850円)にて展開します。S by sloggi Shine◼sloggi リブニットシリーズ毎年、さまざまなデザインのニットアイテムがラインアップする同ブランド。今回は、すっきりとしたシルエットが特徴の「sloggi リブニットシリーズ」(10月上旬販売予定)が新たに登場します。sloggi リブニットシリーズ同シリーズは、ふわふわの糸を使用した柔らかなあったかアイテムでありながら、もたつかずボディにピッタリフィットする着心地がポイントです。深めのラウンドネックでデコルテをきれいに見せてくれるほか、リブ編みのデザインに無地の都会的なカラーがフェミニンな印象を与えてくれます。sloggi リブニットシリーズカラーは3色、トップス(5,060円)や2タイプのボトム(4,290円〜)を販売します。スタイリッシュな雰囲気を楽しみながら、おうちでのくつろぎ時間をよりリラックスして過ごせるアイテムです。オシャレで快適な着心地を楽しめるスロギーのアイテムがあれば、ストレスフリーで過ごせそう。好みの1着を見つけ、身も心も軽やかに新しい季節を迎えてみてはいかがでしょうか?