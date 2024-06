「モンスターハンターNow」新シーズン第1弾「嵐が誘う泡沫の宴」本日スタート!! 新トレーラー公開!!

好評配信中のアプリ「Monster Hunter Now (モンスターハンターNow)」にて、新シーズン「嵐が誘う泡沫の宴(あらしがいざなう うたかたのうたげ)」が本日2024年6月13日より配信開始となった。

「モンスターハンター」はカプコンの人気ゲームシリーズで、日本国外にも多くのファンを持つ、史上もっとも人気のあるハンティングアクションゲーム。2023年9月14日より配信が開始された「Monster Hunter Now」は、「モンスターハンター」の世界観を現実でも体験することができるスマートフォン向けアプリとなっている。

⇒「Monster Hunter Now」大型アップデート「春景裂く乱入者」&モンハンNow感謝祭2024 第2弾が3/14(木)スタート!!

本アプリにて、本日2024年6月13日より、新シーズン「嵐が誘う泡沫の宴」がスタートした。





▲古龍迎撃戦_マップ

▲古龍迎撃戦_待機

今シーズンはシーズン期間中に3段階のアップデートが予定されており、第1弾は「古龍迎撃戦」や大型モンスター「クシャルダオラ」「フルフル」「バサルモス」の3種などが登場する。



新シーズンのトレーラー動画が公開されたので、ぜひチェックしてほしい。

【新シーズンのトレーラー動画】

【古龍迎撃戦について(ハンターランク 11 以上が参加可能)】

フィールドの特定の場所で発生する古龍迎撃戦では、古龍を討伐または撃退することができる。古龍が出現する時間は決まっており、時間になると古龍迎撃戦に参加できる。古龍が出現してから 25分が経過すると古龍迎撃戦は終了。

今シーズンの開始に伴い、初回の古龍迎撃戦は現地時間6月13日の正午12時に開催を予定。特別な場合を除き、通常時はその日の初回が現地時間 7時15分頃で、午前6時55分頃から予告状態が始まる。1日の最終出現は現地時間午後 10時40分頃からで、午後10時20分頃に予告状態になる。





古龍の討伐に成功すると「討伐報酬」が獲得できる。また、討伐できなかったとしても、定まで体力を減らすことができると撃退成功となる。撃退した場合は「撃退報酬」を獲得できる。「撃退報酬」で獲得できる報酬は減らした体力によって異なる場合あり。また、古龍の部位破壊後、討伐または撃退に成功した場合、部位破壊報酬も獲得できる(討伐または撃退に失敗した場合は報酬は獲得できない)。



古龍を討伐または撃退すると、古龍は古龍迎撃戦ポイントから姿を消す。討伐または撃退のどちらにも失敗した場合は同じ古龍迎撃戦ポイントで再度挑戦することができる。

【古龍迎撃戦の参加方法】

1. 古龍迎撃戦開始 20 分前になると、特定の採集ポイントが古龍迎撃戦ポイントに変わる。まだ予告状態のため、討伐はできない。

2. 古龍迎撃戦が開始される時間になると、古龍迎撃戦ポイントに古龍が出現。

3. 古龍が出現したら、古龍迎撃戦ポイントがアクセスサークルの範囲内になるまで近づき、古龍迎撃戦ポイントをタップ。

4. 「参加する」をタップすると、ロビーへ遷移。

5. 「討伐を開始」をタップすると、狩猟が開始。古龍迎撃戦の古龍はとても強力なので、他のハンターと協力することをおすすめ。

6. 討伐に成功または制限時間になると、古龍迎撃戦は終了。

【大狩猟チケットについて】

大連続狩猟または古龍迎撃戦は180分に1回、1箇所のみに参加できるが、大狩猟チケットを使用することで180分待つことなく参加できるようになる(1 チケットにつき1箇所のみ)。この大狩猟チケットはショップで購入できる。※あらたに古龍迎撃戦が加わったことで、大連続狩猟チケットの名称が変更になった。これまでお持ちの大連続狩猟チケットは名称が変更になり、そのまま大連続狩猟、古龍迎撃戦に使用可能。詳細についてはヘルプページを参照。

【タイトル情報】

■「Monster Hunter Now (モンスターハンターNow)」

ジャンル:リアルワールドハンティングアクション

対応機種:スマートフォン(iOS / Android)

配信日:好評配信中(2023年9月14日)

プレイ料金:基本無料(ゲーム内課金あり)





9月14日より配信が開始された「Monster Hunter Now」は、位置情報とARの技術を持つNianticが、カプコンの世界中で人気の高いシリーズ「モンスターハンター」を、現実世界で体験できるように開発・提供するスマートフォン向けアプリだ。

プレイヤーはハンターとなり、現実の世界に登場する強大なモンスターを狩る冒険に出発する。

スマートフォンで遊べるため、みんなと力をあわせるハンティング体験も気軽に楽しめる。

また、大きな公園などではモンスターの出現頻度が高くなっており、ハンターがより一緒に遊びやすいように設計されている。





「Monster Hunter Now」公式サイト: https://monsterhunternow.com/ja

「Monster Hunter Now」公式X (Twitter): https://twitter.com/mh_now

「Monster Hunter Now」公式YouTube: https://www.youtube.com/@MH_now

「Monster Hunter Now」公式TikTok: https://www.tiktok.com/@mh_now



(c)2023 Niantic. Characters / Artwork/ Music (c) CAPCOM CO., LTD.