ホールツアー<Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 “Tapestry”>を開催中のPenthouseが、12月にバンド史上最大規模となるパシフィコ横浜にてワンマンライブ<Laundry>を開催することを発表した。チケットはPenthouseオフィシャルファンクラブPentclubにて先行受付中だ。Penthouseにとって史上初となるホールツアー<Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 “Tapestry”>の東京公演初日が、6月12日にLINE CUBE SHIBUYAにて開幕。

ライブ・イベント情報

<Penthouse ONE MAN LIVE 2024 “Laundry”>





会場:神奈川県・パシフィコ横浜 国立大ホール

料金:¥7,700(税込) ※学生証提示で1,000円キャッシュバック

チケット:Pentclub 会員先行

06/12(水) 21:00〜06/30(日) 23:59

https://pentclub.jp/

問い合わせ:ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077(平日 12:00〜18:00)

リリース情報

「Stargazer(Re-recorded)」





https://penthouse.lnk.to/stargazer_rerecorded

リリース情報

CD+DVD作品『Living Room』





■品番:NZS-971

■商品形態:CD+DVD

■価格:税込\2,970(税抜\2,700)

※6月6日より全国5都市7会場にて先行販売

※ツアー終了後、VICTOR ONLINE STOREで販売予定だが数量限定につき無くなり次第終了予定。

【CD】

01 Change the world

02 ...恋に落ちたら

03 Alright

04 Jukebox Driver

05 あなたゆずり

06 Fireplace

07 BONUS TRACK:Stargazer(Re-recorded)※完全新録バージョン

【DVD】

Penthouse ONE MAN LIVE TOUR "Living Room"

2022.5.8 SHIBUYA duo MUSIC EXCHANGE

01 単焦点

02 恋標

03 ...恋に落ちたら

★ツアー会場購入者 限定特典

記念撮影写真&終演後動画コメント閲覧QRコード付きカード(ポストカードサイズ)

■対象:全国5都市7会場でPenthouse『Living Room(CD+DVD)』を購入したお客様

ライブ・イベント情報

<Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 “Tapestry”>

6月13日(木) 東京 LINE CUBE SHIBUYA

6月15日(土) 札幌 共済ホール

6月16日(日) 札幌 共済ホール

6月18日(火) 福岡 国際会議場メインホール

【チケット情報】

Tickets: 前売 7,000円(税込) ※全席指定 / 未就学児入場不可

※公演日当日、学生証提示で1,000円キャッシュバック! 詳細は別途。

今回の<Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 “Tapestry”>は、2023年に行われた1stフルアルバム『Balcony』のリリースを記念して開催された<Penthouse ONE MAN LIVE TOUR“Balcony”>の流れを汲みつつ、よりパワーアップしたパフォーマンスを魅せることにフォーカスしたものとなっている。ライブ序盤では、Penthouseの代表曲としてファンの間で愛され続けている「...恋に落ちたら」を披露し、客席のボルテージも急上昇。浪岡(Vo/Gt)は「(Penthouseのライブが)初めての人もそうじゃない人も、さらにはまだ来たことのない人にも“良さ”が広まっていくような、そんな最高のライブにしたいと思っています。今日はよろしくね」と語った。魅せるステージが続く中、「Stargazer」では、6月5日に配信リリースとなった“Re-recorded”バージョンを披露。情熱的な赤い照明とアッパーなビート、新たにホーンセクションが加わりアップグレードされたパフォーマンスにより、会場はこの日最高の盛り上がりを見せていた。「恋標」では、スマートフォンのライトを灯す演出により会場はロマンチックな雰囲気に包まれ、ステージメンバーと客席は一体感で溢れた。現在開催中のツアー<Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 “Tapestry”>の公演は残すところ、6月13日東京・LINE CUBE SHIBUYA、15日&16日札幌・共済ホール、18日福岡・国際会議場メインホール(ツアーファイナル)公演のみ。いずれも全席ソールドアウトしている。●浪岡真太郎(Vo/Gt) コメントこれまで経験したことのない規模のライブになります。ここまで来れたのも、いつもみなさんが応援してくれているおかげです、本当にありがとう!そして公演タイトルは「Laundry」ということで、また間取りシリーズですね。今回のツアーも経てさらにパワーアップした、今までで一番のPenthouseを見せられると思います。ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。ライブ写真::浜野カズシ