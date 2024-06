金沢在住の4人組ロックバンド、Maverick Momが、6月19日(水)に新曲「Transcend even God」を配信リリースする。第16回CDショップ大賞2024北陸ブロック賞を受賞した2023年リリースのミニアルバム『unknown』以来となる今作は、「Fascination the world. Transcend even God. = 俺は世界を魅了する。神をも超えるのだから」と自らを鼓舞するアグレッシブなロックナンバー。

リリース情報

「Transcend even God」2024年6月19日(水)配信リリース

ライブ・イベント情報

8月10日(土) @ELL/ell.FITS ALL/ell.SIZE

<TREASURE05X 2024 -HEAT OF EMOTION->8月10日(土) @ELL/ell.FITS ALL/ell.SIZE

中野武瑠(Gt.) が中心となって手掛け、彼のバックグラウンドであるメタル/ラウドロック魂が炸裂。多彩な持ち曲の中で最も激しく荒々しい曲であると共に、バンドの持つキャッチーなメロディセンスがミックスされ、自らが唯一無二のロックバンドである事とシーンへの宣戦布告を放つ1曲となっている。ミュージックビデオは前作「Fancy」に引き続き、横田和樹氏がディレクション。“全能感”をコンセプトに、常識やルールに立ち向かう孤独、爆発を表現したアグレッシブなビデオが完成した。映像は6月19日20時にバンドのYouTubeチャンネルにて公開される。楽曲は、ボーカルの南出大史が木曜パーソナリティを務め、6月13日17時45分から放送されるFM福井「Update Evening!」(17:45〜19:00)にてフルコーラスが解禁となる。