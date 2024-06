(MCU)の新作映画企画『ブレイド』が再び監督を失った。米などが伝えた。

今回降板したのはフランス出身のヤン・ドマンジュで、2022年11月に人物。およそ1年半にわたって企画に携わっていたと見られるが、この度は“友好的”と伝えられる事情により離脱することとなった。

『ブレイド』が監督降板に見舞われるのはこれで2度目だ。最初はバッサム・ターリク監督が就任していたが、撮影開始直前の2022年9月に。スケジュール都合と伝えられていた。

すでに公開日延期を繰り返しており、現時点までに2025年11月7日US公開予定とされている。ドマンジュ離脱による再びの延期意向はまだ伝えられていない。

現在、マーベル・スタジオは戦略転換の最中にあり、劇場映画は年2~3本程度に減らす意向だ。『ブレイド』現予定の2025年にはすでに『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』(2月)『サンダーボルツ*』(5月)『ファンタスティック・フォー』(7月)を含む4作がある。これを踏まえれば、『ブレイド』が2026年に先送りにされる可能性も高そうだ。

紆余曲折の脚本にも現在新たな手が加わっている模様で、『ゴジラvsコング』(2021)『ブラック・ウィドウ』(2021)ほか、『サンダーボルツ*』(2025予定)も執筆のエリック・ピアソンが最新稿を執筆中。この脚本には少なくとも5人の脚本家が携わった後、一時は「女性主導による、人生訓に満ちた物語」になりかけていたところ、難色を示したため、硬派な作風の『LOGAN/ローガン』(2017)マイケル・グリーンが投入されたこともある。

『ブレイド』は、かつてウェズリー・スナイプスが1990~2000年代に演じたヴァンパイア・ハンターをMCUで甦らせるリブート作品。古参ファンも多い注目のタイトルだ。『ムーンライト』(2016)『グリーンブック』(2018)でアカデミー助演男優賞に2度輝いたマハーシャラ・アリが主演。『X エックス』(2022)ミア・ゴスが共演する。

今のところは2025年11月7日US公開予定、2024年秋のとされるが、まずは後任監督が見つからなくては先に進めない。続報に注意しておこう。

