YouTube動画の「サムネイル」は動画の内容を一番わかりやすく視覚的に宣伝することができる要素の1つで、YouTubeで活動する多くのクリエイターがこのサムネイルの作成に四苦八苦しています。YouTubeが、今後3枚のサムネイルでA/Bテストを行う機能を2024年7月までにすべてのクリエイターに展開すると発表しました。Thumbnail Test & Compare rolling out for all creators in the coming weeks! 🥳 - YouTube コミュニティ

https://support.google.com/youtube/thread/279488115新機能: サムネイルのテストと比較 - YouTube「サムネイルテストと比較」は、新しい動画を公開する時、あるいは既存の動画を更新する時に、デスクトップ版のYouTube Studioで利用できる機能で、最大3枚の動画サムネイルをアップロードします。そして、YouTube側が選択したサムネイルを動画の視聴者に均等に表示し、最も多くの視聴時間シェアを獲得したサムネイルを決めます。YouTubeは「これをA/Bテストと呼ぶ人もいますが、この『サムネイルテストと比較』は3枚のサムネイルから比較を行うので、さらに進化したものとなっています」とコメントしました。サムネイルテストを開始して結果が得られるまでの時間は数日から2週間。YouTubeは「テスト結果を得るのにかかる時間は、動画のインプレッション数やサムネイルの違いなど、さまざまな要因によって左右されます」と述べています。サムネイルテストで圧倒的に優秀な結果を残したサムネイルが決まると、そのサムネイルが「勝者」とラベル付けされ、YouTube側で自動的に動画のサムネイルに指定されるとのこと。また、テストの結果で複数のサムネイルにそれほど差がない場合は、最も結果がよかったサムネイルが「おすすめ」として表示されるそうです。YouTubeは「今後数週間で、高度な機能にアクセスできる『サムネイルテストと比較』をすべてのクリエイターに展開し始めることをお知らせします」と述べています。もちろん、テストの結果と関係なく、自分の好みのサムネイルを使いたい場合はいつでもテストを中断し、手動でサムネイルを選択できます。YouTubeは「今後数週間で、高度な機能にアクセスできる『サムネイルテストと比較』をすべてのクリエイターに展開し始めることをお知らせします」と述べています。