BABYMONSTER、応募殺到で1stファンミーティング最終日に昼公演の追加開催が決定

■ファンミーティング『SEE YOU THERE-FINAL-』は7月30日に1公演、31日に2公演の計3公演開催

BABYMONSTERが、ファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE-FINAL-』をあらたに1公演、追加で開催することが緊急決定した。

オフィシャル先行での応募が殺到し、キャパシティを超えたことから、あらたに7月31日昼公演が急遽開催されることとなった。これによりアジアファンミーティングツアーの締めくくりとなる『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE-FINAL-』は、7月30日1公演、7月31日2公演の計3公演開催となる。

チケットは6月13日12時よりオフィシャル2次先行の抽選受付がスタートする。

『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE-FINAL-』では、ツアーのフィナーレにふさわしいスペシャルな公演にするべく、来場者全員に特別特典を用意。さらに日本初披露となるスペシャルステージも予定されている。

5月の東京公演来日時に日本の地上波音楽番組に複数出演。ハンドマイクで新人とは思えない圧巻のパフォーマンスを披露し、サブスクチャートで急上昇した「SHEESH」が上位にとどまり、各所で話題となっているBABYMONSTER。

そんな彼女たちのよりパワーアップした姿を間近で観られるこの機会をぜひチェックしよう。

6月13日より、東京・大阪にてBABYMONSTER初のコラボカフェ「BABYMONSTER × TOWER RECORDS CAFE」もオープン。こちらも要チェックだ。

(C)YG Entertainment ALL RIGHTS RESERVED.

イベント情報

『BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE -FINAL-』

07/30(火)兵庫・ワールド記念ホール

07/31(水)兵庫・ワールド記念ホール※昼公演

07/31(水)兵庫・ワールド記念ホール

追加公演の詳細はこちら

https://yg-babymonster-official.jp/live/see-you-there-final/

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/