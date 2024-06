今が旬！ スイーツのプロが注目する、夏の王様「メロン」のスイーツ10選

今年もメロンのおいしい季節がやってきた! そこで、お菓子の歴史研究家・猫井登さんに、期間限定から定番まで、魅惑のメロンスイーツに出合えるお店を教えてもらいました。

猫井登

お菓子の歴史研究家

お菓子の歴史研究家が厳選! 魅惑のメロンスイーツ10選

1. 「パティスリー SATSUKI」(東京・紀尾井町)の「スーパーメロンショートケーキ」

「スーパーメロンショートケーキ」1,836円(テイクアウト価格) ※イートイン利用時は税(標準税率)・サービス料別途加算

猫井さん

メロンのショートケーキと言えばこちら! 糖度14度以上のマスクメロンを使用した、1日限定40個のラグジュアリーなケーキです。更なる高みを目指したい人は「新エクストラスーパーメロンショートケーキ」(1日限定20個)をどうぞ!

「新エクストラスーパーメロンショートケーキ」4,320円(テイクアウト価格) ※イートイン利用時は税(標準税率)・サービス料別途加算

2. 「ブリッヂ」(東京・銀座)の「メロンパンケーキ」

「メロンパンケーキ(ドリンクセット)」2,300円 出典:akaneskylarkさん

猫井さん

作家の向田邦子氏も通ったという、1958年創業老舗喫茶店の名物スイーツです。小さく切ったメロンの角切りを包むように、ドーム状にパンケーキがかぶせられ、表面にはメロン風味の緑のクリーム。格子状に白いクリームでデコレーションを施し、マスクメロンのような見た目に。郷愁を覚える味わいです。

「メロンパンケーキ」の断面 出典:プイ3110さん

3. 「バー&ラウンジ トゥエンティエイト コンラッド東京」(東京・汐留)の「メロン&ラベンダー・アフタヌーンティー」

「メロン&ラベンダー・アフタヌーンティー」スタンダードアフタヌーンティー:平日7,200円/土日祝7,800円(13:30と14:00開始の回は8,300円)、コンラッド・ベア付き・スタンダードアフタヌーンティー:8,700円、コンラッド・ベア付き・デラックスアフタヌーンティー:13,000円(料金はいずれも1名分) 写真:お店から

猫井さん

天井高なんと8メートル! 東京湾、レインボーブリッジなどを見渡せる最高のロケーションにある開放感のあるラウンジで、6月30日までの期間限定で、メロンをテーマにした「メロン&ラベンダー・アフタヌーンティー」が楽しめる。メロンの果肉がたっぷり入った「メロンとココナッツのヴェリーニ」などのスイーツのほか「赤肉メロンとマスカルポーネのサンドウィッチ」といったセイボリー系の味わいも秀逸! また同店では、6月28日までの平日限定で「メロンパフェ&タルト・プレート」4,500円も提供中で、こちらも見逃せません。

「メロンパフェ&タルト・プレート」 出典:わたかつさん

4. 「ザ バー&ラウンジ」(東京・台場)の「大人の贅沢メロンパフェ」

「大人の贅沢メロンパフェ」2,700円 出典:senac253さん

猫井さん

ホテル「グランドニッコー東京 台場」最上階30Fにあるバー&ラウンジ。静かに東京の夕景を観ながら、季節のメロンパフェを楽しめます。ジューシーなメロンの器には、ヨーグルト風味のリキュールを使用したなめらかなクリームと、ふんわりとしたスポンジ生地、ザクザクとした食感のグラノーラ。赤肉メロンと3種類のアイスをトッピング。贅沢な大人のデザートです。期間は6月30日まで。

5. 「新宿高野 本店」(東京・新宿)の「クリーミーメロン」

「クリーミーメロン」346円 出典:YamaNe79さん

猫井さん

フルーツギフトの果物専門店「新宿高野」の本店。こちらでは本店限定の「クリーミーメロン」「シュトルーデル マスクメロン」などのメロンパンが人気です。同じく本店限定で「静岡県産 マスクメロンパン」519円も販売しています。メロン風味の生地に、なんとメロンの果肉が入れられたクリームが! 毎月1日〜15日の限定販売です。

「クリーミーメロン」の断面 出典:ごち川うま蔵さん

6. 「タカノフルーツパーラー 新宿本店」(東京・新宿)の「静岡県産マスクメロンパフェ」

「静岡県産マスクメロンパフェ」3,850円 出典:rei_ntさん

猫井さん

たっぷりのメロンの果肉にシャーベットやソフトクリームを合わせたパフェ。フルーツ専門店だけあって、メロンの豊潤な味わいと高貴な香りが口いっぱいに広がります。

7.「キハチ 青山本店」(外苑前)の「KIHACHIのダブルメロンパイ」

キハチ 青山本店「KIHACHIのダブルメロンパイ」1,650円 ※キハチ カフェでは14時〜提供 写真:お店から

猫井さん

「キハチ 青山本店」では、ジューシーなメロンとサクサクのパイの食感を楽しむ「KIHACHIのダブルメロンパイ」を味わえます。さらに「キハチ カフェ」では、マイルドで上品な甘みと果肉感のある「赤肉メロン」と、とろける甘みが際立つ豊潤な香りの「青肉メロン」を盛り込んだ「ダブルメロンスイーツフェア」を7月16日まで開催中です。「ダブルメロンパフェ」や、6月15日から提供開始の「メロンのショートケーキ バニラアイス添え」など、個性的なメロンスイーツを味わえますよ!

キハチ カフェ「ダブルメロンスイーツフェア」のスイーツ全種 写真:お店から

8. 「パレード」(神奈川・横浜)の「アフタヌーンティービュッフェ メロンと新緑の果実」

「アフタヌーンティービュッフェ メロンと新緑の果実」 出典:ayapom192さん

猫井さん

「ヒルトン 横浜」のオールデイダイニング「パレード」では、7月12日まで「ヒルトン横浜2024“アフタヌーンティービュッフェ【メロンと新緑の果実】”」を提供中。「メロンショート」「メロンソーダゼリー」などのメロン系スイーツのほか、クラシックバーガーなどセイボリー系も充実。前日17時までの予約で「丸ごとメロンゼリー」のサービスもうれしいですね。

「丸ごとメロンゼリー」 出典:ayapom192さん

9. 「京橋千疋屋 京橋本店」(東京・京橋)の「マスクメロンパフェ」

「マスクメロンパフェ」4,070円 出典:ひまのさん

猫井さん

「京橋千疋屋」の代名詞とも言える特選マスクメロンを使用したパフェ。完熟マスクメロンの甘みと香りを存分に味わえる逸品です。お子さん向けに、ミニサイズもあり。ちなみに、同店のオンラインショップで購入できる「ロイヤル・マスクメロン・シャーベット」は、静岡県産のマスクメロンを丸ごと1玉使った迫力満点の品です。是非、贈り物に!

「ロイヤル・マスクメロン・シャーベット」12,960円 出典:nakaseteさん

10. 「ラウンジ サウスコート」(東京・代々木)の「メロンアフタヌーンティー」

「メロンアフタヌーンティー」5,000円(1名)、利用時間:【平日】12:00〜20:00の2時間(最終予約受付 18:00)、【土曜】11:30〜20:00の2時間(最終予約受付 18:00)、【日・祝】11:30〜19:00の2時間(最終予約受付 17:00) 写真:お店から

猫井さん

メロンとマスカットジュレの杏仁、赤肉メロンのムース、メロンのシュークリーム 、メロンのショートケーキ、メロンのバターサンド、スコーンのメロンパン仕立てのほか、メロンとハムのサンドウィッチなど、メロン尽くし。毎年人気のため、今年は9月30日までのロングラン開催なのもうれしいです!

写真:お店から

