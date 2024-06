ファミリーレストラン「ココス」に「2024夏のランチメニュー」が期間限定で登場!

夏は爽やかな風味のレモンクリームパスタや、華やかな香りのガパオライスなどが夏にぴったりなメニューがラインナップされます☆

ココス「2024夏のランチメニュー」

提供開始日:2024年6月27日(木)

取扱店舗:全国の「ココス」店舗

※506店舗で販売予定(6月13日時点)

※空港店舗・天保山マーケットプレース店は対象外

全国に展開するファミリーレストラン「ココス」に「2024夏のランチメニュー」が登場!

平日限定で提供されているココスのランチメニューが夏仕様にリニューアルされます。

爽やかなレモンの風味がコクのあるクリームとマッチした「海老とアボカドのレモンクリームパスタランチ」や、2種のハンバーグでお肉をガッツリ楽しめる「ココスのハンバーグダブルランチ」などが登場。

ココスの平日限定ランチセットが759円(税込)から選べるほか、デザートと一緒に注文しても1,100円(税込)以下になるメニューも用意されています。

パスタランチセット「海老とアボカドのレモンクリームパスタランチ」

価格:979円(税込)

セット内容:パスタ、サラダ、ドリンクバー、スープバー

海老とアボカド、セミドライトマトが入った具沢山のレモンクリームパスタに、グラナパダーノチーズをたっぷりかけた「海老とアボカドのレモンクリームパスタランチ」

ぷりぷりの海老と濃厚なアボカドは、レモンの風味がきいたクリームソースのパスタと相性抜群です。

セミドライトマトの濃縮された旨みが、味に奥行きをプラス。

トッピングのレモンを全体に搾ると、より爽やかな風味が楽しめます。

レモンの黄色やアボカドの緑色、トマトの赤色など、鮮やかな見た目が夏らしい一皿です☆

プレートランチセット「ココスのハンバーグダブルランチ」

価格:1,089円(税込)

セット内容:メインプレート、ライス、スープバー

プレーンとチーズトッピングの2種類のハンバーグを同時に楽しめるボリューム満点のプレートランチ。

ふっくらジューシーな合挽きハンバーグを思う存分堪能することができます。

お好みで、濃厚なデミグラスソースと、甘辛い醤油ベースのジャポネギソースにディップして2種のソースで味わうことができるメニューです。

スペシャルランチセット「ガパオライスランチ」

価格:869円(税込)

セット内容:メインメニュー、スープバー

フレッシュバジルの風味が華やかに香る、夏にぴったりの一皿。

ナンプラーのじんわりとした辛さとエスニックな風味がきいた鶏ひき肉は、食欲をかき立てるスパイシーな味わいです。

お好みで目玉焼きを崩しながら食べることで、マイルドな味わいへの変化を楽しむことができます。

スペシャルランチセット「濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグランチ110g」

価格:979円(税込)

セット内容:メインメニュー、スープバー

ココスの定番“包み焼きハンバーグ”が、春ランチに続き登場!

一つひとつホイルで丁寧に包み、オーブンで蒸し焼きにしたハンバーグは肉汁たっぷりでジューシーな味わいです。

ホイルを開くとふわりと香るマデラ酒の甘い香りが食欲をそそります。

じっくり煮込んだ柔らかいビーフが合わさったシチューソースと一緒に味わうハンバーグです。

夏のランチタイムにぴったりの爽やか風味のパスタや華やかな香りのガパオライスなどメニューが満載。

ココスの「2024夏のランチメニュー」は、2024年6月27日より販売開始です☆

※セット内容はメニューによって異なります

