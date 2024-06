メズム東京、オートグラフ コレクションに、夜市気分を楽しめるマンゴーが主役の「レイヤード・パフェ」が新たに登場。

常夏のアジアンリゾート気分を五感で味わう、台湾スイーツをテーマにした夏パフェが期間・数量限定で楽しめます☆

メズム東京、オートグラフ コレクション「ウィスク」レイヤード‧パフェ

期間:2024年7月1日(月)〜9月30日(月)

料金:単品 2,800円(税・サ込)

セットプラン 3,800円(税・サ込)※ドリンク付きセット/お茶かコーヒーおかわり自由

提供場所:メズム東京16Fバー&ラウンジ「ウィスク」

※セットプランは予約可能

東京の“今”の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験をお届けするモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」

ホテル16階にあるバー&ラウンジ「ウィスク」にて、季節ごとに異なる味わいが人気の「レイヤード‧パフェ」に、旬のマンゴーを主役にしたパフェが期間・数量限定で新たに登場します!

マンゴーが主役になった2024年夏の「レイヤード‧パフェ」は、パイナップルや杏仁豆腐を加え、台湾スイーツがテーマ。

2024年夏の「レイヤード‧パフェ」は、トップにマンゴーとパイナップルのフローズンフルーツスティック2本と、涼しげな笹の葉を飾りって台湾の夜市をイメージ。

上層には、アルコールを飛ばしてアマレットリキュールの香りだけを効かせた杏仁アイスクリームに、赤いクコの実が添えられています。

そして、アイスと相性が良いフレッシュマンゴーを敷き詰め、フルーツ本来の甘さと華やかな風味が、口の中で調和する味わいに仕上げられています。

3つの層からなる中間層は、台湾の人気の伝統スイーツ「パイナップルケーキ」をイメージしているのも魅力の一つです。

バターがほのかに香るサクサク食感のクランブルに、爽やかな甘さのパイナップルジャムとクラムが使用されています。

下層には、ココナッツダックワーズとフレッシュパイナップルが入った杏仁豆腐、パインソースをレイヤー状に。

滑らかな舌触りのプレーンの杏仁豆腐と、フレッシュなマンゴーの果肉がたっぷり入ったパッション&マンゴーソースを敷き詰めています。

重なり合う層の美しさと、それぞれの層の食感を楽しめる、最後まで飽きのこないレイヤード・パフェ。

爽やかな初夏の新緑から本格的な夏の鮮やかな緑で彩られる浜離宮恩賜庭園を背景に、トロピカルフルーツたっぷりの「レイヤード・パフェ」を堪能しながら、アーバンリゾート気分が楽しめます。

常夏のアジアンリゾート気分を五感で味わう、台湾スイーツをイメージした夏のパフェ。

メズム東京、オートグラフ コレクション「ウィスク」のレイヤード‧パフェは、2024年7月1日から9月30日まで期間・数量限定で販売開始です☆

