グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」が、「ちいかわ」とコラボレーション!

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」を描いた「ちいかわバナナプリンケーキ」がJR東京駅 グランスタ東京にて期間限定で販売されます☆

JR東京駅 グランスタ東京 東京ばな奈ワールド「ちいかわバナナプリンケーキ」

価格:

・4個入 810円(税込) ※4個入にはオリジナルステッカーはつきません

・8個入 1,706円(税込) ※8個入にはオリジナルステッカーがつきます

販売期間:2024年6月18日(火)〜6月26日(水)

販売店舗:JR東日本東京駅構内 地下1階 改札内 グランスタ東京内「スクエア ゼロ」

営業時間:平日・土 7:30〜22:00/日・祝 7:30〜21:00(最終日20時閉店)

イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と東京土産No.1の「東京ばな奈」がコラボレーションした「ちいかわバナナプリンケーキ」がJR東京駅 グランスタ東京に登場!

バナナプリン味のとろ〜りカスタードクリームとほろ苦いキャラメルクリームのダブルクリームをふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包み、東京ばな奈らしさあふれる“むちゃうま”なケーキに仕上げられています。

口いっぱいにほおばれば、楽しい日も、ちょっとハードな日も、いつでも笑顔にしてくれそうなバナナプリンケーキです。

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が描かれた、食べるのがもったいなくなるほどかわいいスポンジケーキの絵柄は全6種類。

細部にもこだわって、「ちいかわ」たちの愛くるしさが表現されています。

どの絵柄が入っているかは開けてみてのお楽しみです☆

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合があります

※ 個包装の絵柄は3種類ありますが、1箱に全て揃わない場合があります

※ 個包装とお菓子の絵柄のキャラクターの組み合わせはランダムとなります

「東京ばな奈」コラボ限定 オリジナルデザイン

「ちいかわバナナプリンケーキ」のパッケージには、「東京ばな奈」の世界観に合わせたコラボ限定のオリジナルデザインを使用。

「ちいかわたちと目が合う」ことを大切にした、キラキラした瞳の「ちいかわ」たちは、いつまでも見つめていたくなるかわいさです。

さらに「東京ばな奈」のスポンジ生地のようなふわふわなタッチの「ちいかわ」たちもポイント!

「ちいかわ」と「東京ばな奈」のコラボレーション感あふれる、特別なオリジナルデザインに仕上げられています。

お菓子の個包装にはリボンのついた東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」たちをデザイン。

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の何が出るかは開けてみてのお楽しみです。

ラインナップは家族で楽しめる4個入りと

お土産にもぴったりな8個入りの2種類。

8個入パッケージには、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のオリジナルステッカーがランダムで1枚入っています☆

※4個入にはオリジナルステッカーはつきません

「ちいかわバナナプリンケーキ」1点購入することで1枚もらえる紙袋もコラボを記念した特別なデザイン!

かわいい「ちいかわ」たちのアートが楽しめます☆

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」を描いた、東京ばな奈らしさあふれるスイーツ。

東京ばな奈ワールド「ちいかわバナナプリンケーキ」は、JR東京駅 グランスタ東京にて2024年6月18日より期間限定で販売開始です☆

